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避開用水尖峰時段　水公司：春節大掃除提前做

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▲農曆春節即將來臨，水公司籲請春節大掃除提前做，避免因同一時段大量集中用水，導致水量不足造成不便。（圖／記者林悅翻攝）

▲農曆春節即將來臨，水公司籲請春節大掃除提前做，避免因同一時段大量集中用水，導致水量不足造成不便。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

農曆春節即將來臨，台水六區處為確保春節期間1月23日至1月29日供水正常，並提「春節期間供水調配因應措施」，並籲請台南民眾提前展開居家環境大掃除工作，避免因同一時段大量集中用水，導致水量不足造成不便。

截至目前為止，雖然供應台南地區的曾文、烏山頭及南化水庫供水尚稱穩定，惟時序已進入枯水期，仍請民眾「有水當思無水之苦」，務必節約用水，期使大家於春節期間都能用水無虞，安心過好年。

台水六區處特別提醒，水公司將符合水質標準之自來水供應至用戶後，若是家中水池、水塔未定期清洗，或是水龍頭加裝的淨水器或過濾器疏於維護管理，恐將導致自來水受到二次污染，因此呼籲年終除了居家內外大掃除之外，別忘了用水設備亦須定期清洗及維護，共同維護用水品質與安全。

春節期間台水不打烊，相關用水問題或通報修漏水及查詢各項用水業務，只要撥打免費服務專線1910，將全天候24小時提供專人服務，另外提醒民眾如欲繳交水費，除可在統一、全家、ok、萊爾富等大型便利超商繳費，也可利用智慧型手機，QRcode掃一下，不出門在家就可隨時刷卡繳水費。

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