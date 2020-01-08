港、韓客大增⋯12月非陸客市場破百萬人！來台旅客數「止跌回升」

▲反送中抗議雖持續，但來台港客人數依然成長。（圖／路透社）

記者李宜秦／台北報導

大陸自去年8月起限縮旅客來台，導致來台旅客9到11月連3月負成長，不過受日韓、香港、東南亞旅客逐漸增加影響，去年12月旅客人數成長1.56％，其中非陸客市場突破百萬人次，創單月新高。學者分析，去年下半年韓國旅客成長人數明顯，越南旅客也逐步回升。

受大陸限台令影響，來台總體旅客數略減，9月減少5.04％、10月減2.15％、11月減3.29％，連續3個月罕見負成長，不過到了12月，非陸客旅客人數成長，港澳地區旅客增加17.5％、外國人增15.97％，雖然陸客減少55.89％，但整體旅客數終於止跌回升，小幅成長1.56％。

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▲去年12月來台旅客人數正成長。（圖／記者李宜秦攝）

據統計顯示，12月非陸客旅客人數達104萬1809人，突破百萬、創下歷史新高，陸客佔總來台旅客比例則僅8.8％。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，由於還有醫美、商務、小三通、第三地來台等管道，陸客人數已達低點，不會再減少至歸零。

黃正聰指出，止跌回升的關鍵包括港澳、韓國旅客大幅增加，香港旅客過去雖因反送中抗議活動，出國人數減少，不過由於抗議已持續一段時間，推測可能是香港旅客將先前的出國計劃延遲到年底。

此外，日韓旅客受日韓貿易戰影響，今年下半年持續成長，其中韓國旅客特別明顯，11月韓國旅客成長38.65％，為歷史新高，黃正聰表示，許多自韓國來台的班機降落中南部機場，可見韓國旅客已逐步往中南部移動，不再只是困在北部，依照韓國旅客成長趨勢，12月人數有機會再創新高。

▲為鼓勵外國旅客至中南部旅遊，高鐵去年也推出多項促銷活動。（圖／記者李宜秦攝）

而越南旅客因2018年底發生集體脫團事件，觀光局進而限縮觀宏專案，導致越南旅客持續減少，不過自去年8月以來，越南旅客減少幅度逐漸下降，11月僅負成長6.61％，產業應已適應新規則，震盪期即將結束。

至於選後是否兩岸可回歸良好互動，黃正聰表示，依據大陸說法，限縮是為了不讓人民接觸台灣選舉，既然如此選後就應該鬆綁，不過一切都很難說，畢竟「開不開放僅在大陸一念之間」。

▲12月旅客人數止跌回升。（圖／黃正聰提供）*點圖可放大