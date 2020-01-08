　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

港、韓客大增⋯12月非陸客市場破百萬人！來台旅客數「止跌回升」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼反送中,元旦大遊行,反修例,香港。（圖／路透社）

▲反送中抗議雖持續，但來台港客人數依然成長。（圖／路透社）

記者李宜秦／台北報導

大陸自去年8月起限縮旅客來台，導致來台旅客9到11月連3月負成長，不過受日韓、香港、東南亞旅客逐漸增加影響，去年12月旅客人數成長1.56％，其中非陸客市場突破百萬人次，創單月新高。學者分析，去年下半年韓國旅客成長人數明顯，越南旅客也逐步回升。

受大陸限台令影響，來台總體旅客數略減，9月減少5.04％、10月減2.15％、11月減3.29％，連續3個月罕見負成長，不過到了12月，非陸客旅客人數成長，港澳地區旅客增加17.5％、外國人增15.97％，雖然陸客減少55.89％，但整體旅客數終於止跌回升，小幅成長1.56％。

請繼續往下閱讀...

▲▼國旅,旅遊,觀光,旅客,觀光客,陸客。（圖／記者李宜秦攝）

▲去年12月來台旅客人數正成長。（圖／記者李宜秦攝）

據統計顯示，12月非陸客旅客人數達104萬1809人，突破百萬、創下歷史新高，陸客佔總來台旅客比例則僅8.8％。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，由於還有醫美、商務、小三通、第三地來台等管道，陸客人數已達低點，不會再減少至歸零。

黃正聰指出，止跌回升的關鍵包括港澳、韓國旅客大幅增加，香港旅客過去雖因反送中抗議活動，出國人數減少，不過由於抗議已持續一段時間，推測可能是香港旅客將先前的出國計劃延遲到年底。

此外，日韓旅客受日韓貿易戰影響，今年下半年持續成長，其中韓國旅客特別明顯，11月韓國旅客成長38.65％，為歷史新高，黃正聰表示，許多自韓國來台的班機降落中南部機場，可見韓國旅客已逐步往中南部移動，不再只是困在北部，依照韓國旅客成長趨勢，12月人數有機會再創新高。

▲▼高鐵,高鐵月台,高鐵人潮,高鐵車站。（圖／記者李宜秦攝）

▲為鼓勵外國旅客至中南部旅遊，高鐵去年也推出多項促銷活動。（圖／記者李宜秦攝）

而越南旅客因2018年底發生集體脫團事件，觀光局進而限縮觀宏專案，導致越南旅客持續減少，不過自去年8月以來，越南旅客減少幅度逐漸下降，11月僅負成長6.61％，產業應已適應新規則，震盪期即將結束。

至於選後是否兩岸可回歸良好互動，黃正聰表示，依據大陸說法，限縮是為了不讓人民接觸台灣選舉，既然如此選後就應該鬆綁，不過一切都很難說，畢竟「開不開放僅在大陸一念之間」。

▲▼12月旅客人數止跌回升。（圖／黃正聰提供）

▲12月旅客人數止跌回升。（圖／黃正聰提供）*點圖可放大

ET快訊
莉婭反擊扯四角戀！「Keanna搭上前男友」被指是花美男歌手
快去加油！伊朗報復美國發動攻擊　國際原油價格狂飆
10多枚火箭狂轟！伊朗再下狠話「會有更多攻擊」不排除直攻美國
「兩個世界」震撼對比！蔡英文新競選廣告曝　紐時記者讚：史上最
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超大房只要5000！情侶租了「他朝神主牌瘋狂磕頭」原因曝　友：白目不聽勸

二婚新娘常借錢不還！她紅包放「讓妳一次還清」小紙條　送完結局超痛快

港、韓客大增⋯12月非陸客市場破百萬人！來台旅客數「止跌回升」

學測英文勝敗關鍵「閱讀測驗、作文」　補教師：整段懂七成就可作答

「銅鑼灣書店」年後中山區重啟　林榮基：警醒台灣人遠離親中

今吹10級強風「狂降10度探11度」越晚越凍逼冷氣團　下波濕冷高山可能下雪

「爸爸的東西應該回台灣」國寶畫家洪瑞麟2500件作品文物　全數捐贈文化部

魚鱗天預兆！暴跌剩12°C逼近冷氣團　2波降溫一張圖看「最冷時間」

世新英語系公演　學生帶觀眾用語言、謀略體驗遊戲戲劇　

小孩要怎麼教？　衛福部拍攝「育兒版」瞳鈴眼來教你

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

超大房只要5000！情侶租了「他朝神主牌瘋狂磕頭」原因曝　友：白目不聽勸

二婚新娘常借錢不還！她紅包放「讓妳一次還清」小紙條　送完結局超痛快

港、韓客大增⋯12月非陸客市場破百萬人！來台旅客數「止跌回升」

學測英文勝敗關鍵「閱讀測驗、作文」　補教師：整段懂七成就可作答

「銅鑼灣書店」年後中山區重啟　林榮基：警醒台灣人遠離親中

今吹10級強風「狂降10度探11度」越晚越凍逼冷氣團　下波濕冷高山可能下雪

「爸爸的東西應該回台灣」國寶畫家洪瑞麟2500件作品文物　全數捐贈文化部

魚鱗天預兆！暴跌剩12°C逼近冷氣團　2波降溫一張圖看「最冷時間」

世新英語系公演　學生帶觀眾用語言、謀略體驗遊戲戲劇　

小孩要怎麼教？　衛福部拍攝「育兒版」瞳鈴眼來教你

何如芸16年婚變開庭淚崩喊「我不懂法律」　盼好聚好散「祝他幸福」

內衣需求調查「展現乳溝」竟墊底　第一名跌破男性眼鏡

熱火為韋德策劃「傳奇典禮」球衣退休儀式　3天系列活動

超大房只要5000！情侶租了「他朝神主牌瘋狂磕頭」原因曝　友：白目不聽勸

葉毓蘭「合成圖」批羞辱國軍　蔡英文反擊：這不就是奧步？

美國伊朗恩怨「一次看懶人包」　空襲復仇起源過程…牽整個國際局勢！

恐怖可比《還願》　《港詭實錄》靈異節目觸禁忌

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰！阿嬤氣炸趕他出家門

中東戰雲密佈　專家預估下周汽柴油雙漲四角「加油要快！」

韓國瑜選前砸錢買廣告　蔡英文：不符合庶民總統形象！

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

生活熱門新聞

一張圖看2波降溫　探12°C逼近冷氣團

今吹10級強風「狂降10度探11度」　越晚越凍逼冷氣團

板橋零食嬤「駝背賣年貨」籌老伴醫藥費

命理師掛保證這「5生肖」中獎率爆棚

好市多熟食新品曝光！　季節限定「雞肉派」6吋159元

北部明高溫「暴跌8°C」最冷時段曝

他好奇：日劇退燒了嗎　網超有感給分析

宿舍一直聽到喘息聲　女大生翻身嚇壞去收驚：香斷兩半

國寶畫家洪瑞麟2500件作品捐贈

老公晚上應酬「超誠意舉動」徹底安太座

這3星座情路超慘！　老是被愛情傷了又傷

要起風大降溫了！　兩波冷空氣接力「最凍11度時間」曝

美華泰生活館雲林兩分店1/31熄燈　北部縣市陸續撤點

莫名吃9900紅單！第1項違規超毛

更多熱門

相關新聞

蔡英文新競選廣告　紐時記者大讚

蔡英文新競選廣告　紐時記者大讚

蔡英文總統連任辦公室7日發布新的競選影片「大聲說話-兩個世界版」，蔡永分割畫面，對比出台灣與香港的不同生活樣貌，讓許多人紛紛轉貼分享，《紐約時報》的記者傅才德（Mike Forsythe）也轉貼影片，並大讚這是他看過最強而有力的競選廣告。

銅鑼灣書店中山區重啟　林榮基：警醒台灣人

銅鑼灣書店中山區重啟　林榮基：警醒台灣人

看小英競選影片　港人盼台守民主

看小英競選影片　港人盼台守民主

拿鐵片刺殺心儀對象男友！拾荒男遭判14年

拿鐵片刺殺心儀對象男友！拾荒男遭判14年

港府將「不明肺炎」納入需呈報疾病

港府將「不明肺炎」納入需呈報疾病

關鍵字：

陸客韓國越南香港反送中旅客

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

李沛旭分手秒交嫩妹新歡！IG放閃認「對的人」

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

莉婭再砲Keanna「搭上前男友」

影片曝光！伊朗深夜發射數十枚飛彈

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

「淑華」清秀照曝光！韓國瑜偷看變放牛班

一張圖看2波降溫　探12°C逼近冷氣團

更多

最夯影音

更多
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面