「一通神祕來電」揭郭台銘押寶宋楚瑜　倒數72hrs挺喊：中華民國不能輸光

圖、文／鏡週刊

相較於藍綠橘三大陣營有總統候選人協助拉抬政黨票及區域立委，第三勢力的小黨在訴求「藍綠不過半」口號下，彼此搶票、廝殺激烈。喊出「終局之戰」的親民黨主席宋楚瑜，這次再度披掛上陣選總統，在鴻海創辦人郭台銘有三位「郭家軍」進駐不分區名單的加持下，也要力拚跨過不分區的5％門檻。

▲親民黨不分區有3名「郭家軍」入列，選前黃金72小時，郭台銘（左）預料將與宋楚瑜（右）合體催票。（圖／鏡週刊提供，下同）

橘營幕僚直言，選前最後衝刺，橘營透過郭、宋同台輔選，已成功創造話題，不擔心棄保效應衝擊宋總統得票，並有效拉抬部分挺郭的「知識藍」，轉而支持親民黨。

不只同台合體，郭台銘也在選前悄悄祭出語音拜票電話，根據民眾提供的語音錄音，郭在語音電話中除了以「喂，我是郭台銘，你好」自我介紹，接著痛批「國民黨失能」，說要「讓親民黨來補位，中華民國不能輸光！」並號召支持者「相信郭台銘，政黨票請投3號親民黨」，語音催票中二度提及親民黨，但對於同樣有郭家軍在列的民眾黨，卻隻字未提。

而郭台銘堪稱這次大選最難預料的變數之一。去年中旬，先是傳出他有意參選總統，並與台北市長柯文哲、立法院長王金平結盟，最後在總統選舉連署截止宣布棄選，不僅打亂柯、王布局，柯甚至嘆「最後一秒我們也來不及」。後續，由郭台銘推薦的「郭家軍」高虹安，先拍板進入柯文哲的台灣民眾黨不分區名單，未料，宋楚瑜宣布參選總統，由郭推薦的3名郭家軍又獲親民黨提名，外界質疑郭雙邊壓寶、「劈腿」柯宋的聲音不斷。



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