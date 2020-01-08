台灣民眾黨不滿遭抹紅！「開告網友」意圖使人不當選：都是網軍不實捏造

記者黃彥傑、林昱萱／台北報導

針對遭網友指涉「央視力挺柯文哲、台灣民眾黨」一事，台灣民眾黨的秘書長張哲揚，8日上午到台北地檢署提告，而他表示，「我們要嚴正表明我們的立場，一直以來我們對於台灣的主權是很重視的。」

▲台灣民眾黨告網友。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

張哲揚表示，「對於不實的指控，我們給予嚴厲譴責，並提出告訴以正視聽，據我們了解，有一個網友不當的下標，如果其他的網友再繼續加以傳遞，我們會一一處理，今天就是告加強誹謗、意圖使人不當選。」

另外，民眾黨張其祿也表示，「黨的立場是堅持台灣是主權獨立的國家，我們熱愛我們的土地，反對一國兩制，而最終的思想，就是在於團結我們的民眾。」而他也說，「今天會提告的原因是，現在非常多這種抹紅、抹黑，在做這種國人敵我分化的策略，我們予以以最大譴責。」

張其祿強調，「我們台灣民眾黨絕對是最愛台灣的一個政黨，現在在選戰最後階段，有人用出這種捏造事實的手段，就是一種選戰策略，我們希望國人可以看清事實 ，我們台灣民眾黨絕對是一個守護台灣、最愛台灣的政黨。」

此外，張其祿也表示，「此次的抹黑、抹紅絕對會對選情造成很大的殺傷力，因為就是以訛傳訛，完全就是一些網軍在做一些不實捏造，這完完全全就是一個假消息，所以我們這次才會以正視聽。」

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