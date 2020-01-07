刊登憲報！港府將「不明肺炎」納入需呈報疾病　1/8正式生效

▲香港截至目前，已出現21宗「不明肺炎」案例。（圖／翻攝香港文匯網）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北武漢的不明肺炎持續擴散，香港、新加坡等地也出現類似案例，引起恐慌。據悉，香港目前已累計共21宗案例，港府今（7）日宣布，將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入法定須呈報的傳染病，以及修訂其附屬法例《預防及控制疾病規例》，並於1月8日正式生效。

港府公告，明（8）日將在憲報中刊登《2020年預防及控制疾病規例》及《2020年預防及控制疾病條例公告》，將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入《預防及控制疾病條例》附表1的法定須呈報傳染病，並且修訂其附屬法例《預防及控制疾病規例》；而《修訂規例》及《公告》將於刊憲同日（1/8）生效。

對此，港府發言人表示，將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入為法定須呈報的傳染病，將會提高香港加強監測此疾病的能力，這對預防及控制傳染病非常重要。

▲香港特首林鄭月娥日前到高鐵西九站視察防疫情況。（圖／翻攝香港文匯網）

發言人指出，「此次修訂是因為『嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病』 現時並非《條例》所指明的須呈報疾病，若已受感染或疑似已受感染的病人不肯合作，拒絕接受隔離或拒絕進行檢疫的話，衞生署現時並無法定權力予以有效處理此類個案。」

另外，香港特首林鄭月娥今（7）日也表示，對於武漢不明病毒性肺炎港府會加強戒備，從12月31日截至昨（6）日中午，香港共有21宗相關個案，7人已出院，其餘情況穩定。她強調，香港政府目前已採取適當、全面的應對措施，包含在出入境口岸加強監察、提醒前線醫護加強警覺...等。

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