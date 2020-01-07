　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

刊登憲報！港府將「不明肺炎」納入需呈報疾病　1/8正式生效

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲刊登憲報！港府將「不明肺炎」納入需呈報疾病　1/8正式生效。（圖／翻攝香港文匯網）

▲香港截至目前，已出現21宗「不明肺炎」案例。（圖／翻攝香港文匯網）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北武漢的不明肺炎持續擴散，香港、新加坡等地也出現類似案例，引起恐慌。據悉，香港目前已累計共21宗案例，港府今（7）日宣布，將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入法定須呈報的傳染病，以及修訂其附屬法例《預防及控制疾病規例》，並於1月8日正式生效。

港府公告，明（8）日將在憲報中刊登《2020年預防及控制疾病規例》及《2020年預防及控制疾病條例公告》，將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入《預防及控制疾病條例》附表1的法定須呈報傳染病，並且修訂其附屬法例《預防及控制疾病規例》；而《修訂規例》及《公告》將於刊憲同日（1/8）生效。

對此，港府發言人表示，將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入為法定須呈報的傳染病，將會提高香港加強監測此疾病的能力，這對預防及控制傳染病非常重要。

▲刊登憲報！港府將「不明肺炎」納入需呈報疾病　1/8正式生效。（圖／翻攝香港文匯網）

▲香港特首林鄭月娥日前到高鐵西九站視察防疫情況。（圖／翻攝香港文匯網）

發言人指出，「此次修訂是因為『嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病』 現時並非《條例》所指明的須呈報疾病，若已受感染或疑似已受感染的病人不肯合作，拒絕接受隔離或拒絕進行檢疫的話，衞生署現時並無法定權力予以有效處理此類個案。」

另外，香港特首林鄭月娥今（7）日也表示，對於武漢不明病毒性肺炎港府會加強戒備，從12月31日截至昨（6）日中午，香港共有21宗相關個案，7人已出院，其餘情況穩定。她強調，香港政府目前已採取適當、全面的應對措施，包含在出入境口岸加強監察、提醒前線醫護加強警覺...等。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
快訊／寄信恐嚇勒索館長、余天！　嫌犯落網了
Keanna重傷後斷髮！眼眶泛紅「空洞心傷模樣」曝光
命理師預言總統大選！登YouTube發燒1引質疑　小編解釋了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新任中聯辦主任6日履新！林鄭月娥本週與駱惠寧會面：相信兩人合作無間

寒冬逼幼女「裸上身」逛街！民眾心疼勸阻...狠母穿羽絨大衣嗆：鍛鍊她身體

影／懷孕母牛屠場赴死…「走三步下跪」求生！得救後「超靈性舉動」網全發毛

「傳染病治療室」驚見求救手影！詭異掙扎如喪屍...網嚇壞：發生甚麼事？

Made in China！上海特斯拉今首對外交付　補貼價128萬比台灣還便宜

刊登憲報！港府將「不明肺炎」納入需呈報疾病　1/8正式生效

繩綁7歲孫垂降救貓！「5樓空降3樓遮雨台」驚悚畫面曝...網嘆：貓才是親生的

6歲女童吃感冒藥...3天後求救：我看不見了　爸一查藥品竟是「治癲癇」氣瘋

嫌冬天「穿脫外套太麻煩」　他竟然帶著行李直接爬進安檢機！

三大應變全面戒備　林鄭月娥：香港沒有出現武漢肺炎相關個案

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

新任中聯辦主任6日履新！林鄭月娥本週與駱惠寧會面：相信兩人合作無間

寒冬逼幼女「裸上身」逛街！民眾心疼勸阻...狠母穿羽絨大衣嗆：鍛鍊她身體

影／懷孕母牛屠場赴死…「走三步下跪」求生！得救後「超靈性舉動」網全發毛

「傳染病治療室」驚見求救手影！詭異掙扎如喪屍...網嚇壞：發生甚麼事？

Made in China！上海特斯拉今首對外交付　補貼價128萬比台灣還便宜

刊登憲報！港府將「不明肺炎」納入需呈報疾病　1/8正式生效

繩綁7歲孫垂降救貓！「5樓空降3樓遮雨台」驚悚畫面曝...網嘆：貓才是親生的

6歲女童吃感冒藥...3天後求救：我看不見了　爸一查藥品竟是「治癲癇」氣瘋

嫌冬天「穿脫外套太麻煩」　他竟然帶著行李直接爬進安檢機！

三大應變全面戒備　林鄭月娥：香港沒有出現武漢肺炎相關個案

太陽眼鏡會過期！專家曝「更換時間」防傷眼...戴太久沒抗UV了

莫雷談為加拿大出戰奧運資格賽　不輕敵認為中國也很強

韓國瑜當選將啟動「最大規模人才培育計畫」：我們要衝破滿天烏雲

摩曼頓新年好禮「鼠」於你　紅金配色新年穿搭潮起來！

誰當選對台灣好？柯文哲：都差不多維持現狀是不得不的選擇

【2020大選】為了更好的台灣，我們和解吧！

兒出道主持節目　徐乃麟意外爆兒子月薪5萬

中職／不拚打擊王2連霸　林立要減少揮空三振率　

獨派忠孝西路掛「支持韓國瑜就是支持共產黨」　韓辦譴責提告

參謀總長沈一鳴殉職　母校永春高中官網哀悼：永遠以您為榮

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

大陸熱門新聞

妻難產亡！女嬰搶救6天...父淚簽器捐

女大生為買iPhone「盲捐取卵+裸貸」

正妹兒童公園全裸！　攝影師猛拍上傳分享

奶奶「繩綁」7歲孫垂降救愛貓

懷孕母牛屠場赴死…「走三步一跪」求生！

兒被霸凌「額頭留深疤」！父親不忍了...要兒子打回去：不用怕爸爸在

10歲兒離家出走...爸媽找不到人就先睡了

微信傳內線消息！聊天記錄「收回」還是被罰錢

20歲搞垮紅十字會！郭美美出獄復出網罵翻

女兒離家上大學！母上網徵保姆

4歲男童「遭摺疊桌夾死」　媽抱兒下樓喊救命

「傳染病治療室」驚見求救手影！

6歲女童吃感冒藥...3天後失明了

56歲校長喉嚨痛...治療完嘴唇發紫身亡

更多熱門

相關新聞

林鄭月娥：香港沒有出現武漢肺炎相關個案

林鄭月娥：香港沒有出現武漢肺炎相關個案

武漢不明肺炎持續延燒，香港陸續出現許多疑似個案，甚至有疑似個案拒絕隔離治療。香港特首林鄭月娥今（7）日表示，香港沒有出現與武漢相關的肺炎個案，已要求成立跨部門應變小組，全面加強戒備。

黃之鋒籲台灣年輕人11日回家投票：守護民主

黃之鋒籲台灣年輕人11日回家投票：守護民主

散步巧遇金曲歌王　她曝私下善舉

散步巧遇金曲歌王　她曝私下善舉

肺部白色陰影大！武漢肺炎患者醫藥費狂飆

肺部白色陰影大！武漢肺炎患者醫藥費狂飆

4歲男童「遭摺疊桌夾死」　媽抱兒下樓喊救命

4歲男童「遭摺疊桌夾死」　媽抱兒下樓喊救命

關鍵字：

武漢肺炎香港港府粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

沈一鳴非作戰身亡恐難入祀忠烈祠

誘81少女拍裸照　台大準研究生判3年

獨／扣嫂338字開轟莉婭：說謊下地獄拔舌頭

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

小四兒子發現她拍成人片！D槽女神白石茉莉奈錯愕認了

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

違停塞馬路　他檢舉重現日本街景

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

韓陣營抓到反串韓粉！黃光芹開嗆

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面