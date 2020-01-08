「銅鑼灣書店」年後中山區重啟　林榮基：警醒台灣人遠離親中

記者蔡紹堅／台北報導

香港「銅鑼灣書店」前店長林榮基7日在臉書上表示，銅鑼灣書店即將在台灣重啟，但由於租金考量，落腳地從原先規劃的西門町，更改至捷運中山站附近，「對我來說，我用的是來自公眾的錢財，再次重開書店，只盼書店的存在能帶給我城（香港）一絲希望，也時刻作為台灣人應遠離親中的警醒。」

林榮基去年4月從香港來到台灣，尋求長期定居的機會，同時積極規劃在台灣重啟「銅鑼灣書店」，於網路上發起募資計畫，一天就衝到280萬元新台幣的目標，最後更達到近600萬元，大大超出預期。

▼林榮基來到台灣，尋求定居機會，也重啟「銅鑼灣書店」。（圖／銅鑼灣書店重啟計畫）

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林榮基在募款計畫中指出，香港的民主自由已經破碎，他不是第一個受迫的香港人，也不會是最後一個，銅鑼灣書店事件後，他可以選擇飄蕩度過餘生，但仍想把書店重開，「我自年輕就進圖書業，看書是我的最愛，販書是我所能做的事，我相信書中的知識能帶我們探討現實的狀況，只有讀書，能讀懂『為什麼會發生這些事』。」

經過多月的籌備，林榮基的「重啟計畫」步入實現階段，他在臉書上表示，目前書店位址已確定，將落腳於中山區，與原先規劃不同，實因租金負擔，「雖有熱心人士的贊助，仍希望分分用在刀上，為落腳台灣的銅鑼灣書店做足長遠規劃。」

▼林榮基人在台灣，仍掛念香港情況，參觀台大連儂牆。（圖／銅鑼灣書店重啟計畫）



對於台灣出版業不景氣，書店紛紛收攤的情況，林榮基也相當感嘆，港台書業並不如大家想像的遠，向來都有交流貿易，這段時間，從西門町一路到台北車站重慶南路一帶再到中山街區，心中確實感慨，「曾經的書街沒落了，卻也有新生的書街在興起，中山區便是，雖說書店不賺錢，仍有許多人願意投入，這就是選擇生活的自由…。」

林榮基還說，「對我來說，我用的是來自公眾的錢財，再次重開書店，只盼書店的存在能帶給我城（香港）一絲希望，也時刻作為台灣人應遠離親中的警醒。」

2020大選投票日臨近，林榮基也提醒台灣人記得出門投票，「周六是重要的日子，1月11日，懇請每一位有投票權利的台灣朋友出門投票，別讓自由的生活有被迫終止的一天。」

▼林榮基的「銅鑼灣書店重啟計畫」迅速募到目標金額，還超出許多。（圖／銅鑼灣書店重啟計畫）