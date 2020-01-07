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小英競選影片惹哭香港人！ 港人心痛呼籲：「請台灣人堅守民主」

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▲▼蔡英文,2020,總統,民主,香港。（圖／蔡英文連任辦公室提供）

▲蔡英文連任辦公室發布競選影片《大聲說話》，影片中不少景象引發港人強烈共鳴。（圖／截自《大聲說話》影片）

政治中心／綜合報導

距離大選倒數僅剩下4日，蔡英文連任辦公室昨日（6號）發布競選影片《大聲說話》，才短短一日內分享已破萬人，影片中不少景象引發港人強烈共鳴，YouTube影片湧進大量香港網友留言支持：「看了很想哭、很感動！」，不少留言呼籲台灣人應該看看香港現狀，站出來堅守民主價值，「香港人在這半年已經流了太多血和涙，請堅守民主自由和下一代的未來！」

《大聲說話》才短短上線1天，競選影片已破1.4萬人分享，超過80萬人次觀看。影片中雖以校園圍牆、手扶梯、地下道、捷運站等台灣日常生活為題材，卻讓人聯想起諸多香港抗爭畫面，與柔和配樂、溫暖旁白形成強烈對比。

由於影片暗喻香港現狀，引起香港網友紛紛留言：「想起我們可愛的年輕人被暴政殘害的現況，心裹面就痛如刀割。我是香港人，別走上香港同樣的路，上同樣的當」、「2019年香港經歷的所有，不要在台灣發生，願榮光歸台灣，香港人跟你們站在一起」、「在香港的我，希望臺灣人繼續守護自己的地方，守護自己擁有的自由」。

▲▼蔡英文,2020,總統,民主,香港。（圖／蔡英文連任辦公室提供）

影片口白提及，數不清的香港人被逮捕、被關押、被凌虐、被失蹤，也引起香港網友沉痛地表示：「我就是那個在幾百公里外的香港人，每天發現的浮屍，最小只有十四歲。昨天被捕的最小只有13歲，最大的80歲。不要讓他們成為你家的孩子和阿公，台灣要贏，請堅決守護你們的民主自由。」

▲▼蔡英文,2020,總統,民主,香港。（圖／蔡英文連任辦公室提供）

▲蔡英文的競選影片《大聲說話》由於暗喻香港現狀，引起香港網友紛紛留言。

還有香港網友在留言中向蔡英文喊話：「香港已失去自由，現在我們只能做最後反抗，希望你謹守承諾，不要向中共妥協，我們已沒有能力再為全世界示範多一次。」此外，香港民運人士黃之鋒也特別在臉書轉發小英影片表示：「對比起把香港年輕人抹黑為暴徒，或是進到香港人最討厭的中聯辦，希望台灣人能支持面對北京不會卑躬屈膝的總統候選人。」表態力挺蔡英文總統。

▲▼蔡英文,2020,總統,民主,香港。（圖／蔡英文連任辦公室提供）

▲▼蔡英文,2020,總統,民主,香港。（圖／蔡英文連任辦公室提供）

《大聲說話》邀請到知名導演羅景壬親自操刀，影片以台灣人的平靜生活為核心，暗示性的對比香港一國兩制下的紛亂狀況，凸顯民主自由的珍貴。平靜的日常生活景象也曾是港人生活日常，但在獨裁壓迫下，連平安搭地鐵回家都是奢侈，影片含蓄平實，卻讓許多網友難過落淚。

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