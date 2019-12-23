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2019十大藝文新聞票選出爐！林懷民退休2度上榜、「藝文工作者低收入」奪冠

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▲▼2019十大藝文新聞票選出爐！林懷民退休2度上榜、「藝文工作者低收入」奪冠（圖／記者林育綾攝）

▲2019十大藝文新聞票選出爐！「雲門林懷民退休」2度上榜、「藝文工作者低收入」奪冠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

由國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所主辦的「2019年度十大藝文新聞全民票選活動」，今（23）日揭曉，第3名為「文化基本法三讀通過」、第2名是「雲門第2432場演出，林懷民與觀眾深情道別」，而第1名由「藝文工作者勞動調查三現象：低收入、工時長、零保障」獲得。

此次票選活動總共回收1022份問卷，調查對象為藝文領域人士及一般社會大眾，比例各占五成。新聞範疇涵蓋「表演藝術」、「視覺藝術」、「文化政策」與「文化資產」四大類，經北藝大藝管所師生逐條討論後，篩選出33則新聞。接著交由北藝大文資學院師生進行第一階段投票，將名單縮減至29則候選新聞，最後於12月1日至15日期間舉行第二階段投票，開放民眾上網投票。

請繼續往下閱讀...

針對第4名「文化參與率下滑」，胡氏藝術公司胡朝聖執行長建議，現今文化展演空間及人口增加，但僧多粥少，文化消費人口並無增加，應回到本質思考，注重內容生產端、相關行銷通路應更應精準找到消費人口，這是給未來文化工作者一個思考，能有更精準的定位。

而針對第3名「文化基本法三讀通過 文化治理架構成形」，台灣文化政策研究學會劉俊裕理事長表示，該法通過對台灣治理體制的變革具有實質的意義，但台灣的結構性問題尚待解決，面對結構性的問題，國家領導人應從領導人高度及重要性，以他們的魄力及理念，對文化治理結構性的問題提出改革，將會有更多的突破。

第2名「雲門第2432場演出 林懷民與觀眾深情道別」，其實林懷民退休消息曾獲2018年度第1名，如今又登上榜，臺北藝術大學藝術行政與管理研究所劉蕙苓副教授表示，雲門舞集在林懷民老師領導下，為台灣文化藝術創造奇蹟及扎根，雲門也即將面臨世代交替、新的傳承及考驗。

民眾最為關心的第1名新聞為「藝文工作者勞動調查三現象：低收入、工時長、零保障」，國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所于國華所長指出，該議題已非第一次出現，是藝文環境的結構問題亦或是經濟不景氣而影響，需具有更細緻的分析。據悉目前文化部已有相關對應政策，期許能改善藝文工作者的工作環境。而現今藝文補助的增加很重要，但藝術行政工作者的熱情及支持，更是藝文發展最重要的未來關鍵。

該機構回顧歷年十大藝文新聞，往年民眾大多關心在「表演藝術」和「視覺藝術」新聞上。但自2018年以來，上榜新聞逐漸轉為關切文化政策、立法層面的問題。而今年十大藝文新聞裡，「文化政策」類別新聞更是占了半數，從中可見社會大眾已經開始重視文化政策對整體藝文環境的影響及重要性。

2019年度十大藝文新聞票選結果如下

1. 藝文工作者勞動調查三現象：低收入、工時長、零保障(597票)58.41％ 

2. 雲門第2432場演出 林懷民與觀眾深情道別(503票)49.22% 

3. 文化基本法三讀通過 文化治理架構成形(413票)40.41％ 

4. 文化部統計顯示：六年來文化參與率下滑 表演藝術類掉最慘(412票)40.31％ 

5. 臺灣獨特紙紮祭祀文化 登今夏巴黎必逛展(377票)36.89％ 

6. 兩廳院統計：台灣表演藝術年產值12億 人均支出約50元(373票)36.50％ 

7.文策院成立 兩個五年百億計畫讓台灣文化成亞洲潮流(366票)35.81％ 

8. 修法通過 藝文採購得排除適用政府採購法(363票)35.52％ 

9. 優人神鼓遇火劫(351票)34.34％ 

10. 衛武營一週年 累積參觀人次突破380萬人(341票)33.37％ 

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