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飛回台灣挺小英！蔡英文：為何年輕人支持民進黨...「因為相信我們的理念」

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▲青年挺小英。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲青年挺小英。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／彰化報導

蔡英文7日一早在嘉義舉辦「青年返嘉鄉 為國去投票」記者會，現場有六位來自日本、加拿大、美國等地的年輕人，這次特別飛回來台灣投票、力挺小英。蔡英文晚上在彰化的造勢大會上提到，為什麼年輕人會支持民進黨，「因為他們相信我們的理念」。

蔡英文「青年返嘉鄉 為國去投票」記者會，從東京回到台灣投票的Wayne表示，看到最近的國際局勢，讓他知道「亡國感」絕對不是假議題，所以特別趕回台灣挺蔡英文、繼續捍衛國家主權；來自DC的Elaine說，台灣絕對不像韓國瑜所說的那樣差，例如同婚議題就讓世界看見台灣，呼籲年輕人一定要回台灣投票，支持進步價值與政權。

蔡英文7日晚間在彰化的造勢大會上提到，為什麼有這麼多年輕人支持蔡英文？「因為年輕人相信我們的理念，不想看到台灣重啟核四，把解決不了的核廢料丟給下一代，年輕人不想看到經濟被鎖回中國大陸。」她強調，年輕人就是台灣的未來，呼籲支持者為了下一代慎重投下手中的選票。

蔡英文批評，對手韓國瑜的廣告鋪天蓋地，對自己和民進黨發動攻擊，「總統選舉我不是第一次，但這種選戰是我第一次看到，我的對手不講政見、不講國家願景，他的選舉策略就是激起對立、鼓動仇恨，讓支持者含淚投票。」

蔡英文說，含淚含恨投票不該是投票的的理由，這是民進黨和國民黨不一樣的地方，支持蔡英文是因為蔡英文講話算話，支持蔡英文是因為執政團隊過去四年守住主權、拚經濟、顧生活，過去國民黨不敢做的民進黨做，過去國民黨留下來的爛攤子，民進黨執政馬上收拾，「為了國家好，我們就做，不怕受傷。做不好的時候被教訓，我們也改革反省，做得好的時候被鼓勵，我們也不敢放輕鬆，這個就是民進黨。」

蔡英文造勢大會上不少年輕爸媽帶著自己的孩子出席，其中，有父母開心帶了寶寶到現場。小寶寶可愛模樣成功吸引現場目光，連小英都被吸引，笑說主角變成小嬰兒了。

▼蔡英文彰化造勢晚會。（圖／記者黃國霖攝）

▼蔡英文彰化造勢晚會。（圖／記者黃國霖攝）

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