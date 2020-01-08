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澳洲極端野火「煙雲」飄1.2萬公里　南美陽光也變紅了

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▲▼從太空看澳洲野火。（圖／翻攝自NASA官網） 

▲從太空看澳洲野火。（圖／翻攝自NASA官網） 

實習記者劉雪兒／綜合報導

澳洲東部森林大火延燒數個月時間，已焚毀超過1.5個台灣大小的土地，智利和阿根廷氣象局今天表示，野火產生的「煙雲」，在距離1萬2000多公里以外的南美洲國家都能看見。

根據《法新社》報導，澳洲森林大火燒除了造成當地的許多無尾熊大量死亡外之外，智利氣象局（Chile Meteorology）局長伍拉（Patricio Urra）近日透過媒體表示，「清晨時，能透過偏紅的陽光看見這個效果，大火製造的煙雲產生這個效果」。

據報導，伍拉表示，煙雲向上爬升到海拔6千公尺，雖然目前沒有任何辦法能使它降回地面，但將不會對民眾造成任何威脅。與此同時，阿根廷氣象局（Argentine Meteorological Service）也表示，會看到稍微比較紅的陽光，且還公布衛星影像表示，煙雲「經由西往東的鋒面系統移動」。對此，地方氣象公司Metsul表示，煙雲甚至可能會觸及巴西南大河州（Rio Grande del Sur）。

值得一提的是，根據官方數據顯示，澳洲嚴重火災已轉向「極端火災」，目前已經燒毀約愛爾蘭島大小的區域，已造成25人死亡，且還警告說，這場災難還需要數週或數月的時間才能解決。

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