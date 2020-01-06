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澳洲野火燒不盡　紐西蘭雪白冰川慘變「焦糖色」

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▲澳洲野火燒不盡 雪白冰川慘變焦糖色。（圖／路透）

▲澳洲野火燒不盡 雪白冰川慘變焦糖色。（圖／路透）

記者范姜士航／綜合外電報導

澳洲東部森林大火延燒數個月時間，已焚毀超過1.5個台灣大小的土地，森林大火燒出的陣陣煙灰影響到1000公里外的紐西蘭，壯麗的自然冰川景觀經過霾害飄落影響，讓原本潔白色的冰川現在看起已經像沙漠一樣。

根據澳洲媒體NEWS.com.au報導，在過去48小時內，社交媒體上許多人分享了紐西蘭冰川受到澳洲森林大火影響的影片及照片，看似對自然的環境產生了影響，Twitter用戶Miss Roho表示，「實際上連我在基督城(Christchurch)也聞到了大火焚燒的味道。」

另一名Twitter用戶瑞秋（Rachel）發布了紐西蘭冰川「法蘭士約瑟夫(Franz Josef)」附近焦糖雪的照片，並說「這張照片是法蘭士約瑟夫冰川附近拍的，這裡昨天原本還是雪白色的，現在因為森林大火而變成了焦糖顏色」。

自從發生澳洲大火以來，潔白的冰川已經不是第一次染上顏色，2019年12月麗茲·卡爾森(Liz Carlson)就曾在網站Young Adventuress website中發布，紐西蘭的阿斯帕林山國家公園（Mount Aspiring National Park）冰川被「一層紅色粉塵」覆蓋的樣子。 

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