澳洲野火燒不盡　紐西蘭雪白冰川慘變「焦糖色」

▲澳洲野火燒不盡 雪白冰川慘變焦糖色。(圖/路透)

記者范姜士航/綜合外電報導

澳洲東部森林大火延燒數個月時間,已焚毀超過1.5個台灣大小的土地,森林大火燒出的陣陣煙灰影響到1000公里外的紐西蘭,壯麗的自然冰川景觀經過霾害飄落影響,讓原本潔白色的冰川現在看起已經像沙漠一樣。

根據澳洲媒體NEWS.com.au報導,在過去48小時內,社交媒體上許多人分享了紐西蘭冰川受到澳洲森林大火影響的影片及照片,看似對自然的環境產生了影響,Twitter用戶Miss Roho表示,「實際上連我在基督城(Christchurch)也聞到了大火焚燒的味道。」

This the view from the top of the Tasman Glacier NZ today - whole South island experiencing bushfire clouds. We can actually smell the burning here in Christchurch. Thinking of you guys. #nswbushfire #AustralianFires #AustraliaBurning pic.twitter.com/iCzOGkou4o