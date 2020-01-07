澳洲還要燒幾個月！衛星圖曝超厚濃煙　NASA警告：火勢恐集結成「特大火災」

▲ 1日衛星圖顯示，澳洲東南部被煙霧覆蓋。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲大火持續延燒，自2019年9月以來已經造成25人及近5億隻動物死亡，還有2000棟房屋被毀，估計損失7億澳幣（新台幣約145億元）。美國國家航空暨太空總署（NASA）1日衛星雲圖顯示，澳洲東南部上空被濃煙覆蓋，儘管近日因短暫降雨有稍稍改善，本周稍晚火勢可能加劇。官員指出，這場大火恐怕還要持續幾個月。

1日NASA衛星影像顯示，澳洲東南部沿海地區被黃灰色的煙霧覆蓋。4日的衛星圖中則可見，火災造成的煙霧化成滾滾的灰褐色雲團，自北向南分成3股煙柱。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）當天宣布，大火會再持續幾個月，將在受大火影響的州部署多達3000名陸軍預備役人員。

▲ 4日最新澳洲大火衛星圖。（圖／翻攝自NASA）



NASA於6日指出，野火肆虐的新南威爾斯州和維多利亞州有降雨，且其中部份地區降下滂沱大雨，帶來的幫助卻有限。官員警告民眾，大火及因火災產生的濃煙會在9日回到降雨以前的狀態，乾燥炎熱的天氣和強風也將捲土重來。

澳洲面臨的下一個難關是，大火可能很快就會集結，在已經被摧毀的地區爆發特大火勢。降雨只為居民帶來一點時間，以求在大火重燃以前趕緊集中。且就算雨停，當地煙霧和霧霾狀況仍在危險範圍。

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。