　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲野火襲露營地！一家4口逃電影院躲6天　媽回憶：半夜天空被燒得橘亮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼韋格一家因澳洲野火襲擊在電影院避難6天。（圖／翻攝自IG／meagwegg）

▲韋格一家因野火襲擊在電影院避難6天。（圖／翻攝自IG／meagwegg）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲維多利亞州的馬拉克塔鎮（Mallacoota）的一間電影院，在野火蔓延的過程中，成了數百人的臨時避難所。來自加拿大的韋格（Wegg）一家原本在鎮上的營地露營，結果大火逼近，他們只能帶著孩子不斷逃跑，最後在這間電影院待了6天才撤離，媽媽梅根韋格（Meaghan Wegg）表示，「我們很幸運，現在也很安全，但需要一點時間從驚嚇中恢復。」

現年34歲梅根向CNN表示，他們全家去年12月27日從加拿大飛到澳洲，在馬拉克塔露營地附近拜訪親戚後，就決定在這邊停留，「到了31日白天，溫度已經達到40度，但是還沒有野火的跡象，所以我們決定到海邊消暑。」結果他們玩了幾個小時，準備返回露營車時，營地突然大聲廣播，要求所有人盡速撤離。

▲▼韋格一家因澳洲野火襲擊在電影院避難6天。（圖／翻攝自IG／meagwegg）

▲許多人在電影院外等待撤離。（圖／翻攝自IG／meagwegg）

梅根回憶，大火不斷往營地蔓延，他們只能不斷撤離，「凌晨1點時，整個天空都還是明亮的，整片天被火光染成橘色，也宣告了它們來的方向。」最後它們帶著孩子撤到了一間電影院，那裏聚集的至少200名在附近露營的遊客，大家紛紛在電影院內外紮營等待救援，「我們在這裡度過了新年，還有小女兒的3歲生日，還好有很多孩子能陪著她一起玩。」

6天後，他們終於能夠撤離，有5歲以下來子的家庭，優先搭乘直升機離開，其他人則透過船一一載出。不過，直升機在試圖降落時，也因為濃霧過大而失敗2次，他們只好在一個偏遠的小機場又度過一晚，最後才順利被載到安全的地方。梅根說，現在全家人都很平安，「我們很幸運，現在也很安全，但需要一點時間從驚嚇中恢復。」

►澳洲降下小雨…反阻礙消防隊滅火　火勢即將合併成「超巨大野火」
►澳首都「被消失」空汙指數爆！政府砸2億澳幣拚救災　美歐亞總動員
►野火肆虐後…袋鼠、無尾熊「燻黑屍體」堆滿路邊　擔心澳洲特有種消失

ET快訊
台大準研究生誘82少女拍裸照　最小8歲...120G依「評語
10大正妹立委候選人出爐！黃瀞瑩只排第二…蔡阿嘎曝關鍵落差
商務艙乘客「全程腳踩螢幕」！女星被拍照公審道歉了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

比整型更狂！20歲鄉下少女住進東京豪宅　50天後外貌變化超驚人

經典「石拱門」斷裂！規模5.8強震清晨襲波多黎各　多處房屋倒塌

外星人真的存在！英國第1位太空人：也許此刻就在你我旁邊

「美擊殺伊朗少將」打臉日本調停努力　學者：對安倍是羞辱

守護家園「連10日救火12小時↑」累癱　澳洲爸落淚：感覺大火永遠不會停

澳洲野火襲露營地！一家4口逃電影院躲6天　媽回憶：半夜天空被燒得橘亮

2020大選逼近！美議員推文「港台人站一起」　憂大選結果牽動自由民主

獵豹「母愛本能」親舔初生羚羊　下秒意識錯誤…追殺咬死

裸滾橄欖球員「迷姦藥突失效」　英最噁性侵犯獵190男人…法官怒判無期！

美海軍陸戰隊「勸退信」周末瘋傳　國防部長闢謠止血：沒要撤軍伊拉克

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」　麥當勞買一送一！連續16天吃起來

比整型更狂！20歲鄉下少女住進東京豪宅　50天後外貌變化超驚人

經典「石拱門」斷裂！規模5.8強震清晨襲波多黎各　多處房屋倒塌

外星人真的存在！英國第1位太空人：也許此刻就在你我旁邊

「美擊殺伊朗少將」打臉日本調停努力　學者：對安倍是羞辱

守護家園「連10日救火12小時↑」累癱　澳洲爸落淚：感覺大火永遠不會停

澳洲野火襲露營地！一家4口逃電影院躲6天　媽回憶：半夜天空被燒得橘亮

2020大選逼近！美議員推文「港台人站一起」　憂大選結果牽動自由民主

獵豹「母愛本能」親舔初生羚羊　下秒意識錯誤…追殺咬死

裸滾橄欖球員「迷姦藥突失效」　英最噁性侵犯獵190男人…法官怒判無期！

美海軍陸戰隊「勸退信」周末瘋傳　國防部長闢謠止血：沒要撤軍伊拉克

郭柯選前之夜同台？蔡壁如：有安排讓他們兩位老闆通個電話

站台楊瓊瓔造勢晚會！　資深藝人鳥來嬤、連明月「失控噴一連串髒話」

沒考照！屁孩「北宜狂飆」過彎跨對向撞飛2騎士　倖存者嚇壞：還在抖

比整型更狂！20歲鄉下少女住進東京豪宅　50天後外貌變化超驚人

超商生鮮添新兵！統一超攜手安永搶攻春節低溫備餐三大商機

國民一年400萬美元簽下泰晤士　與坎崔克成一壘左右護法

過年親戚回來「做外送不怕被說丟臉撿角嗎」　網：聽到6位數薪水就閉嘴

台61線警示車遭撞翻！賓士男恍神高速追撞　車體凹爛險斷腿

高燒3天「呼吸急促、精神差」！5歲女童確診患「急性腦壞死」...連爸媽都忘了

經典「石拱門」斷裂！規模5.8強震清晨襲波多黎各　多處房屋倒塌

國際熱門新聞

澳洲降雨沒用　反阻礙消防隊滅火

辣模「豪脫救澳洲」捐款300元裸照必達

脖子四肢都斷　飼主遭大象分屍

爸帶9歲女趕鹿「慘死獵槍下」！

裸滾橄欖球員「迷姦藥突失效」　英最噁性侵犯獵190男人

獵豹親舔小羚羊　下秒回神咬死

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

高恩逃走中　公然搭新幹線逃亡

蘇萊曼尼遺體返抵　哈米尼心痛落淚

男釣大梭子魚肚藏異物　剖開後驚呆

7歲迷倒國王！不丹王后仙氣孕照曝光

川普：伊朗永遠不准擁有核武

前眾議員疑東京灣輕生　推特曾預告…

吃拉麵突收紙條 　他一看內容秋逃跑

更多熱門

相關新聞

辣模「豪脫救澳洲」捐款300元裸照必達

辣模「豪脫救澳洲」捐款300元裸照必達

澳洲野火事態猛烈膠著，造成約4.8億隻動物死亡，美國20歲辣模沃兒德（Kaylen Ward）選擇以「裸體募款」的方式幫助澳洲，只要任何網友捐款給澳洲，她就願意私訊裸照甚至影片給對方；她6日宣稱，目前累積金額已達70萬美元（約新台幣2100萬元）。沃兒德大膽爭議的作風，也讓Instagram以「含有性冒犯內容」下架她的帳號。

澳洲降雨沒用　反阻礙消防隊滅火

澳洲降雨沒用　反阻礙消防隊滅火

無尾熊一路找水　司機暖餵救了牠

無尾熊一路找水　司機暖餵救了牠

從衛星雲圖看　土黃色濃煙包圍澳洲

從衛星雲圖看　土黃色濃煙包圍澳洲

澳首都「被消失」美歐亞動員拚救災

澳首都「被消失」美歐亞動員拚救災

關鍵字：

澳洲野火火災紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

違停塞馬路　他檢舉重現日本街景

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

韓陣營抓到反串韓粉！黃光芹開嗆

韓國瑜曝「民進黨貪污證據已有人證」　主持人傻眼

10男女夜衝武嶺放煙火！警方找到人了

子瑜暴瘦！一舉手「肋骨根根現形」

要起風大降溫了！　兩波冷空氣接力「最凍11度時間」曝

藍綠嘉義造勢　相隔5km現場照比一比

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面