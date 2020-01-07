只花15天！罷免金門議長洪允典「連署達標」　陳滄江將親飛台北送罷免書

▲金門縣議員陳滄江領銜發起的「議長洪允典」罷免案，第一階段連署通過。（圖／取自陳滄江臉書，下同）



記者林彥臣／綜合報導

金門縣立委候選人陳滄江領銜提議罷免金門縣議會議長洪允典，第一階段連署門檻達標，7日下午他將罷免連署書送到縣選委會，但是被告知必須權責屬於中央選委會，陳滄江在臉書中強調，即使拋開選務，他也要親自飛到台北向中選會遞交罷免書。

無黨籍縣議員陳滄江7日下午4時將罷免提議書、罷免理由書以及672人的罷免提議人名冊，遞交縣選舉委員會遞交；選委會第一組組長吳世榮表示，依選舉罷免法規定，罷免縣議員的主管機關在中央選舉委員會，洪允典罷免案必須送到台北的中選會收件，再由中選會發交給金門縣選委會承辦。

陳滄江在臉書強調，11日就要投票且選情激烈，但他受其他671位提議人之託責任重大，如果能順利訂到選前回金門的機票，他不排除抛開選務，親自飛一趟台北向中選會遞交罷免案。而且不管立委選舉結果如何，他一定堅持到底，站在民意這邊，持續第二階段的連署罷免洪允典案。

陳滄江認為，記參選金門縣議員是由金門縣選委會受理登記並辦理選舉，罷免議員卻得大費周章搭機去中央選委會遞件申辦，真不知選罷法這項規定立意何在？也徒增離島行使罷免權的波折，有檢討修法之必要。

「洪典允罷免案」起因於金門縣政府計畫在金城鎮莒光湖畔25號地段興建共融公園，原本去年11月下旬發包，但金門縣議會卻打算編列新台幣9.24億元預算在同一地點興建議政大樓；縣府憂心預算遭到杯葛而同意撥用土地，引起民眾譁然。不過，18名縣議員中，有一半的議員反對。

陳滄江指出，洪允典議長卻無視廣大縣民對金門縣議會欲編列9.24億元預算，在莒光湖公園蓋新議政大樓之強烈反對聲浪，執意孤行，視民意如糞土，已全然喪失其為民意代表之本職與初心。

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