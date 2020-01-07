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【桃園發光】北桃一日生活圈　低碳鐵馬輕旅與捷運延伸加速北桃共榮

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▲桃園市府與新北市府推動「北桃一日生活圈」，由鄭文燦市長與侯友宜市長協調促成。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市府與新北市府推動「北桃一日生活圈」，由鄭文燦市長與侯友宜市長多次協調促成。（圖／桃園市政府提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市與比鄰的新北市地理位置相近，且有共同生活圈與生活功能等議題，桃園市府於去年2月與新北市府共同建立「北桃合作平台」，市長鄭文燦與侯友宜同意加強生活圈合作，針對捷運、觀光等八項議題進行探討合作，擬定兩大議題包括大漢溪水岸休閒圈自行車道銜接、捷運三鶯線延伸至八德段，其中前者已於去年12月完工，捷運延伸案可行性也於去年11月也獲得核定，兩大議題可拉近北桃兩市之間距離。

桃園市政府去年2月舉辦「桃園市及新北市雙首長論壇」，由首長對首長、單位對單位，其中針對捷運、交通、防災、觀光、智慧城市、環保、防疫與城市外交等八大議題進行研討，兩位市長分享彼此治理經驗，雙市合作共同解決問題，增加市民對政府信任感與加速城市發展為目標，創造雙城共好。

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▲桃園市長鄭文燦與新北市長侯友宜共乘鐵馬徜徉在大漢溪畔。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市長鄭文燦與新北市長侯友宜共乘鐵馬徜徉在大漢溪畔。（圖／桃園市政府提供）

論壇中完成兩大議題，包括新北市捷運三鶯線延伸至桃園市八德段與大漢溪水岸休閒圈與自行車道完整銜接桃園石門水庫至新北市八里淡水段，經過兩市市長與單位彼此討論後拍板定調。

▲桃園市長鄭文燦與新北市長侯友宜騎乘鐵馬在大漢溪畔合影。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市長鄭文燦與新北市長侯友宜騎乘鐵馬在大漢溪畔合影。（圖／桃園市政府提供）

鄭文燦表示，其中廣受自行車族重視的「追風自行車道」，串連桃園市大漢溪自行車道首項合作，市府以4233萬元工程經費辦理「打造悠活騎樂休閒園區環境營造計畫」，連接自行車道斷點，打造全長65公里的追風自行車道，串聯桃園是與新北兩市休閒綠帶，讓遊客或追風客可從石門水庫一路騎到淡水漁人碼頭、八里左岸等，盡情徜徉沉浸在大漢溪河畔的美麗風光，而這項追風工程也於去年12月完工啟用，提供兩市市民與全國熱愛自行車民眾騎乘。

捷運三鶯線延伸八德段可行性研究108年11月獲核定

此外，第二項重大議題新北市捷運三鶯線延伸至桃園市八德區段可行性研究，也於去年11月獲得行政院與交通部核定，更為兩市雙向聯繫跨進一大步。

鄭文燦指出，除上述兩大項合作議題外，桃園市與新北市密切合作議題很多元，包括桃園與新北公共圖書館推出一證通用服務，開放市民可以互借書籍，享受兩市圖書館藏書的便利；「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」規劃興建防汛道路、堤岸、自行車道、中庄吊橋等建設，未來桃園與新北將有更多元的休閒互動。

▲捷運三鶯線延伸至桃園八德段可行性研究去年11月已獲核定。（圖／桃園市政府提供）

▲捷運三鶯線延伸至桃園八德段可行性研究去年11月已獲核定。（圖／桃園市政府提供）

交通合作部分則有新北市捷運三鶯線延伸至桃園市八德捷運綠線工程、桃園捷運棕線連結桃園與新莊，並與萬大線接軌；鐵路地下化則從新北市鳳鳴車站至桃園市平鎮車站等規劃，有效完成北桃兩市交通接軌。

▲捷運三鶯線延伸至桃園八德段路線圖。（圖／桃園市政府提供）

▲捷運三鶯線延伸至桃園八德段路線圖。（圖／桃園市政府提供）

此外，桃園市與新北市還推出YouBike甲地租借、乙地還車政策，以及新北與桃園合作在鳳鳴重劃區興建滯洪池等多項合作項目，期盼透過兩市合作更加深穩定、互動更加密切，共造兩市市民雙贏的理想邁進。

►「即日起，我退出老化黨。」

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桃園發光北桃一日生活圈低碳鐵馬捷運

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