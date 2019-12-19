【桃園發光】超過30個城市故事館　串聯旅遊探索桃園的種子堡壘

▲超過30個城市故事館，串聯旅遊探索桃園的種子堡壘。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市升格5年來，市府積極建置文化館舍，預計8年達近30間城市故事館，其中包括修復舊有館舍、結合民間館舍等方式，更有特色館舍，如鳳飛飛紀念館、鐘肇政文學紀念館，新住民文化會館，還有結合在地精神的大溪木藝生態博物館等多元館舍，目前桃園城市故事館與大型文化設施已有超過37個以上。

▲位於桃園火車站前的「桃園市新住民文化會館」。（圖／桃園市政府提供）



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桃園市長鄭文燦指出，桃園大溪是知名的魅力小鎮，也是台灣文化故鄉，更是桃園的歷史起點，大漢溪上游有豐富山林資源，因此先人在此建立木器產業，製作神桌及生活器具，有句台語俗諺說「過完中秋，面憂憂，吃尾牙，捻鬍鬚」，正是描述木匠師傅們從中秋節至過年前，忙著製作人們訂製的神桌及嫁妝家具的情景，也顯示木器在傳統台灣家庭生活的重要性。

▲壢小故事森林。（圖／桃園市政府提供）

因此，上任市長後，第一個核定的館舍即是，「大溪木藝生態博物館」。位於桃園火車站前的「桃園市新住民文化會館」，於2018年7月啟用。鄭文燦說，桃園有約17萬名新住民及移工，打造新住民友善城市是市府重要目標，希望他們來到桃園不只是工作，也能夠帶來文化，權益也可受到保障。因此市府設立桃園市新住民文化會館，提供新住民活動與文創空間，並整合中央移民署、桃園市政府等共7個單位進駐，提供新住民朋友最大的協助，能夠融入桃園的生活，市民也可藉此瞭解新住民的文化。

▲中平路故事館。▼3館地圖。（圖／桃園市政府提供）

桃園留有許多日式歷史建築，經過調研、修復活化、再利用，讓沉睡的老建物再次甦醒，也帶來新氣象，像是中壢城市故事館三部曲串連中平路故事館(中壢中平路縣府日式宿舍)、壢小故事森林(中壢國小日式宿舍)、壢警町(中壢警察宿舍)，呈現中壢庶民、國民教育、公民精神等三種不同歷史面向與多元的文化記憶，導入導入民間創意動能。

▲▼超過30個城市故事館，串聯旅遊探索桃園的種子堡壘。（圖／桃園市政府提供）

市府亦將不同的建築、不同的故事交由專業團隊營運，也期許政府與民間的合作能夠發揮最大能量，實現最大化觀光效益，也因著日式歷史建物獨特的歷史背景，許多遠到而來的日籍觀光客會特地走訪遊玩。

▲壢警町。（圖／桃園市政府提供）

而為了讓桃園市民更了解桃園市文化資產空間活化再利用，彰顯文化地標與歷史印記，桃園多座的城市故事館也透過市民集思廣益，讓每個歷史現場都可以得到最適切的名字。例如：桃園七七藝文町、壢小故事森林、壢警町，皆是以i-Voting進行命名，選出具創意又符合館舍精神的名稱。

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