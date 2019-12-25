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【桃園發光】不只公有館舍　到處都可以是「生活博物館」

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▲桃園市大溪區百年老宅源古本舖古意盎然保存完整，市府已於2009年已登錄為歷史建築。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市大溪區百年老宅源古本舖古意盎然保存完整，市府已於2009年已登錄為歷史建築。（圖／桃園市政府提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市境內除了公有館舍外，不少民間保存完整且兼具歷史建築特色私人宅第，近年市府文化局都積極協助，透過產官學等專家學者規劃整修設計，讓老宅恢復百年前繁華原貌，其中包括大溪區的源古本舖、蘭舍與李騰芳古宅，經過文化部與市府文化局修復後都展現新風貌，驗證市府努力推動到處都可以是生活博物館的用心。

大溪區「源古本舖」已有百餘年歷史，昔為老餅鋪「古裕發商號」，2009年已登錄為歷史建築，源古本舖因格局保存完整，市府文化局向文化部爭取補助，透過產官學文化資產保存、文創事業活化、社區營造推廣等計畫等，也是大溪老街第一處修復完成的私有古宅。

▲桃園市大溪區百年老宅源古本舖古色古香，是桃園市第一座私人博物館。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市大溪區百年老宅源古本舖古色古香，是桃園市第一座私人博物館。（圖／桃園市政府提供）

源古本舖以三進式格局保留先民百年前建築特色，經古家第五代細心維護下，曾獲2015年度文化部文資局「古蹟歷史建築管理維護」特殊表現獎項殊榮，也是大溪老街第一處修復完成的私有古宅，市府文化局編列總計4086萬餘元整整修，其中文化部補助2247餘萬元，市府配合編列1430萬元，所有權人則自籌408萬餘元，經過專家學者修復後，展現古宅不同風貌，「源古本舖」也是桃園市第一座登記立案的私立博物館。

▲桃園市大溪區百年老宅「蘭室」，牌樓立面呈現大正時期流行的藝術風格，建築整體兼融中西建築，架構出均衡美感。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市大溪區百年老宅「蘭室」，牌樓立面呈現大正時期流行的藝術風格，建築整體兼融中西建築，架構出均衡美感。（圖／桃園市政府提供）

大溪區另一座百年建築「蘭室」，是前清秀才呂鷹揚與其子呂鐵州故居，細緻空間設計，顯現改朝換代、西風東漸下保有的文人風骨，文化局為挽救歷經百年歲月早已岌岌可危的古宅，由八位好友集資買下經營，透過多元文創手法再現老宅風華。

位於大溪老街上的「蘭室」為磚紅與灰泥色橫條帶飾的「辰野式」風格搭配洗石子花飾，牌樓立面呈現日治大正年間流行藝術風格，亭子採用捲棚形式，中西兼容的建築架構出均衡美感，旅客經過都會為「蘭室」二字駐足觀賞，牌樓刻有「呂」字，則是象徵1918年建屋主人－清末大溪秀才呂鷹揚。

▲桃園市大溪區百年老宅「蘭室」，在文創團隊努力下，將屋況岌岌可危經過修繕維護後，再現百年老宅風華。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市大溪區百年老宅「蘭室」，在文創團隊努力下，將屋況岌岌可危經過修繕維護後，再現百年老宅風華。（圖／桃園市政府提供）

文化局指出，呂鷹揚在26歲時考中秀才，此外還是一名商人，因年輕有為深受朝廷重用，他設立私塾作育英才回饋鄉里，在現代教育、殖產興業、土地開發與礦產經營等皆有耀眼成績，在日治時期大溪進行「市區改正」計畫時，配合新政率先在自宅推行新式宅第，呂鷹揚規劃第一進廂房為八面鑲有玻璃木製門，上頭有陰刻雕花裝飾與題字，以蝙蝠、書卷及葫蘆等意象，象徵福氣滿門，石榴泥塑則表多子多孫；第二進入口有「穀詒」字樣，期望五穀豐收；亦有鳳凰牡丹、麒麟獻瑞、鯉躍龍門、一路連科、一馬當先等吉祥意涵的精美木雕。

蘭室保留傳統三開間街屋形式，在中庭增設亭子以利行走，房屋後段陰暗處增設梯形天井幫助室內採光，這樣的空間規劃展現傳統建築智慧，以及文人宅第蘊藏內涵，呂鷹揚的兒子呂鐵州則是蘭室另一靈魂人物，為日治時期台灣著名東洋畫家，多次在台灣美術會展中奪冠，擅描繪鬥雞，被譽為「台展泰斗」、「東洋畫壇麒麟兒」，蘭舍歷經百年歲月更迭，現由蘭室文創團隊運營，讓百年老宅再現饒富時代意義的仕紳品味。

▲桃園市大溪區李騰芳古宅是桃園市境內唯一的國定古蹟。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市大溪區李騰芳古宅是桃園市境內唯一的國定古蹟。（圖／桃園市政府提供）

李騰芳古宅始建於清咸豐十年（西元1860年），落成於清同治三年（西元1864年) ，1985年由內政部公告為臺閩地區第二級古蹟，經1995年修復至1996年正式對外開放，目前為桃園市唯一國定古蹟，也是台灣最具代表性的十大民宅之一，其建築規模宏大保存完整，且遵遁傳統合院思想，採中軸對稱、動線分明、防禦體系等均用心表現，是台灣少見的大宅第。

市府文化局指出，近年古宅本體因建材老舊持續劣化，建築群已有多處出現漏水、牆面粉刷龜裂污損、屋桁與門窗腐朽等問題，專家建議應儘速整修，文化部文資局決定閉館整修，並補助3150萬元整修，市府配合200萬元、祭祀公業則自籌150萬元，整修工程總經費3500萬元，經過整修後已於今年完成修復，古宅漏水等問題已解決。

▲桃園市大溪區李騰芳古宅經修復後已開放參觀，未來將成為桃園著名人文歷史建築。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市大溪區李騰芳古宅經修復後已開放參觀，未來將成為桃園著名人文歷史建築。（圖／桃園市政府提供）

文化局表示，李騰芳古宅整修完成後將配合市府開放市民參觀，李騰芳古宅以「古建築木藝」、「李宅歷史」為展示規劃主題，配合大溪老街「壹號館」、「四連棟」、「藝師館」等展館展示大溪人的生活與歷史、木器職人工藝傳說，以落實大溪「無圍牆」的博物館，再連結大溪地區生活文化，讓更多民眾認識在地木藝精神與觀光動能。

►「即日起，我退出老化黨。」

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