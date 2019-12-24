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【桃園發光】中平商圈展新意　「老店新生」激活商圈能量

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▲桃園市經發局推動商圈亮點行銷輔導，賦予老店新生概念，中壢區中平商圈就是成功案例。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市經發局推動商圈亮點行銷輔導，賦予老店新生概念，中壢區中平商圈就是成功案例。（圖／桃園市政府提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市近年積極推動多元化商圈發展，透過地方商業與街區元素進行資源整合與街區活化，市府鼓勵商圈業者發揮獨一無二魅力以提升競爭力，總計全市十六個商圈參與，每個商圈都有其獨特性與特色主題，運用公部門力量結合地方動能，挹注多元、創意與創新概念，扶植商圈營造特色亮點，其中位於中壢區的中平商圈就是成功案例。

桃園市府經濟發展局規畫商圈亮點行銷輔導計畫、中平商圈老店新生，透過導入行動支付，中壢區五大商圈試辦「無零錢商圈先導計畫」，以創造更適合消費環境，在中壢地區推行商圈亮點行銷輔導計畫，從輔導商圈店家導入多元支付嗶經濟應用開始，再到徵選特色店家進行老店新生改造，辦理媒合說明會邀請專業設計團隊規劃商圈特色意象形塑，推動友善商圈優化改善、創造友善消費環境與商業視野升級。

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▲中平商圈老店新生，營造魅力商圈特色。（圖／桃園市政府提供）

▲中平商圈老店新生，營造魅力商圈特色。（圖／桃園市政府提供）

中壢五大商圈豐沛的創意能量，營造吸引外遊客走進商圈，體驗中壢玩樂、美食、文化、流行、多元與享受購物樂趣，市府積極建構友善商圈的服務，打造桃園朝向便利宜居與多元友善的城市意象，讓在地市民以中壢商圈為榮與再創消費商機。

經發局於今年11月舉辦年度桃園市商圈亮點行銷輔導計畫「中平店家ｘ好新意」店家特色改造成果發表會，市長鄭文燦表示，早期商圈以改善招牌與行人專用道路為主，現在商圈改造不僅推動騎樓平整計畫，也運用行動支付等行銷策略，型塑特色商店，讓消費者能有更多消費選擇，提高消費意願。

「中平店家ｘ好新意」徵選特色店家進行老店新生改造輔導，每案最高補助30萬元，集中於中壢車站周邊店家，由設計專家群評選出「桃榮食品」、「學園樂器」、「榕樹下綿綿冰」、「北帥西服」與「蔬菜蛋餅專賣店」共5家店面輔導改造，傳統店面空間經軟硬體改造，更為新穎、明亮，透過老店新生刺激來客量，增加店家收益，營造魅力商圈特色。

▲中壢區中平商圈「桃榮食品」，以明亮、多元氛圍改造後，吸引更多族群消費。（圖／桃園市政府提供）

▲中壢區中平商圈「桃榮食品」，以明亮、多元氛圍改造後，吸引更多族群消費。（圖／桃園市政府提供）

本年度接受「中平店家x好新意」老店新生改造輔導入選的都是商圈老店，其中以販售食品材料起家的「桃榮食品」，隨著客群年輕化與第二代接班，改造後以年輕、明亮氛圍吸引年輕客群，突顯自有品牌形象，協助桃榮邁向另一個35年；樂器販售和音樂教學超過40年的「學園樂器」，創辦人為了鼓勵第二代回家接班，進行新品牌形象識別設計、改造招牌與店面外觀，為了改造整體完整性，業者除了市府補助的經費外，仍主動投入經費整建1樓室內展示空間，以符合品牌新形象風格。

▲中壢區中平商圈「榕樹下綿綿冰」，增加中英文與日語菜單，就已吸引外國觀光客湧入。（圖／桃園市政府提供）

▲中壢區中平商圈「榕樹下綿綿冰」，增加中英文與日語菜單，就已吸引外國觀光客湧入。（圖／桃園市政府提供）

傳承三代65年冰品老店「榕樹下綿綿冰」，在客戶熟悉的老店元素上以設計加值品牌和空間，更換中英日語菜單及招牌方便外籍遊客點餐，導入電子看板以數位科技搭配新視覺文宣，並設計新品牌Logo冰品包裝。

▲中壢火車站前「北帥西服」店，經過優化店內西服空間後，給予客人更舒適美感。（圖／桃園市政府提供）

▲中壢火車站前「北帥西服」店，經優化空間後給予客人更舒適美感。（圖／桃園市政府提供）

原本位於中壢火車站前極具特色的西服一條街，帶動者「北帥西服」在地經營超過30年，第二代加入後不斷創新，除了手工西服訂製更結合美容服務，以店中店型態提供更多樣的服務，改造重點是優化店內西服和美容空間呈現，給客人更舒適的美感體驗。

▲中平商圈入口處的火車站前「蔬菜蛋餅專賣店」，原本就是在地知名美食，店經翻修改造，兼具現代感與明亮特色。（圖／桃園市政府提供）

▲中平商圈入口處的火車站前「蔬菜蛋餅專賣店」，原本就是在地知名美食，店經翻修改造，兼具現代感與明亮特色。（圖／桃園市政府提供）

位於中平商圈入口處的「蔬菜蛋餅專賣店」，是學生及通車族經過必買美食，為了提升整體經營品質，重新翻修12年的舊店面，改造成具現代感、乾淨明亮的店鋪，即使到了晚間店面也十分亮眼吸睛。業者紛紛表示改造後成功吸引新客人上門，短時間內就顯現成果，令人十分滿意，甚至連商圈同業都有感，施工期間更有不少業者表態想加入計畫，好評不斷。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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桃園發光中平商圈活化老店

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