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女大生為買iPhone借高利貸！　她「盲捐取卵+裸貸」仍還不完債

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▲▼ 。（圖／翻攝自搜狐）

▲女大生揹了一身債，最後決定「捐卵還貸」 。（圖／翻攝自微博）

實習記者賴韻如／綜合報導

一時衝動消費可能會帶來身體永久的傷痛！大陸湖南長沙一名女大生為了買iPhone，不小心掉入高利貸的陷阱，被迫「捐卵」、自拍裸照、試藥來還債，如今她不僅尚未還清債務，每天提心吊膽又伴隨著未知的後遺症，讓她後悔不已。

據《澎派新聞》報導，這名就讀設計系的曉雯（化名）於去年6月畢業後，除了偶爾兼職，其餘則靠著父母每月提供2000至3000元人民幣（約新台幣8616至1.29萬元）的生活費生活。曉雯表示，自己2016年底時不小心將手機弄丟，一時衝動便花了7000元人民幣（約新台幣3萬元）購買了一支iPhone，隨後便開始過著相當拮据的日子。

由於曉雯家教甚嚴，遲遲不敢將這件事告訴父母，最後在朋友的推薦下，透過「網貸平台」借了人民幣2000元（約新台幣8600元），之後因為交了男友，開銷越來越大，決定繼續透過幾家網貸平台和私人貸款周轉，最後累積欠款達到人民幣5萬多元（約新台幣21萬元）。

▲▼ 。（圖／翻攝自搜狐）

▲曉雯躺在手術台上進行了半麻醉手術取卵，痛得全身是汗。（圖／翻攝自搜狐）

2018年4月底，曉雯決定徹底還清身上所有債務，她想起自己曾經在網路上看過「捐卵還貸」的相關文章，便主動聯絡了仲介。仲介表示，若取卵順利，可以拿到人民幣4萬元（約新台幣17萬元）的酬勞。隨後曉雯便開始前往廣州、上海進行體檢，但卻沒一次合格。

2019年4月，曉雯在和仲介協商後，決定改成「盲捐」，酬勞將降低為人民幣2萬元（約新台幣8.6萬元）。曉雯表示，只記得當時自己戴上眼罩，躺在手術台上進行了半麻醉手術，一根手臂般長、冰涼的鋼針刺穿陰道及卵巢，一開始就像是平常打針那樣刺痛一下，隨後開始脹痛，短短15分鐘，不知道被取走了多少卵子，痛得全身是汗。

▲▼ 。（圖／翻攝自搜狐）

▲曉雯最後又嘗試了「盲捐」。（圖／翻攝自微博）

由於這樣的代價仍未讓曉雯還清自己欠下的人民幣5萬多元貸款，曉雯更嘗試到醫院替高血壓藥「試藥」，獲得4000元人民幣（約新台幣1.7萬元），她於畢業前再次透過朋友介紹，試過借「裸貸」，也就是手持著身分證後自拍全身裸照，當作簽借據，假如違約，放貸人將公開裸照，逼迫借款人或其家人來還款。

▲▼ 。（圖／翻攝自搜狐）

▲捐卵機構負責人告訴曉雯，大部分女生都是欠了貸款才來的 。（圖／翻攝自搜狐）

曉雯的一時衝動，讓她至今相當懊悔，「目前，還剩1萬多元人民幣（約新台幣4.3萬元）借款尚未還清，現在每天都提心吊膽，擔心裸照不知道哪一天會被公開在網路上，不知道試藥有沒有後遺症，也不知道取卵手術會不會影響生育，覺得非常愧對家人。」

有上千張透過「借貸寶」裸貸的女大學生不雅照及影片，本周在大陸網站流出。（圖／翻攝自網路）

▲裸貸是大陸近期常見的社會現象 。（圖／翻攝自微博）

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