繩綁7歲孫垂降救貓！「5樓空降3樓遮雨台」驚悚畫面曝...網嘆：貓才是親生的

▲為了救愛貓，老奶奶將7歲孫綁上繩索後，將他垂降到3樓的遮雨台。（圖／翻攝自微博）



實習記者賴韻如／綜合報導

大陸社群網站6日瘋傳一段影片，一名老奶奶因為自己的愛貓受困在4樓陽台，於是決定將自己孫子綁上繩索，從5樓高空垂降至3樓遮雨台，將貓救起後才將其拉回。這段超驚悚的救貓影片讓不少網友捏了一把冷汗，所幸最後祖孫2人均平安。

據《新京報》報導，四川南充市蓬安縣一名老奶奶於5日下午，在百貨公司宿舍附近，用一根繩子綁住年僅7歲的孫子的腰，再將其垂降至4樓拯救自己的愛貓。從影片中可以看到，當時男童被繩子綁住，站在陽台邊緣，驚險地將貓咪抓起後放入袋中，隨後才搖搖晃晃地被奶奶拉回5樓。

▲▼待孫子抱到貓後，又將他拉回到5樓。（圖／翻攝自微博）

轄區居委會副主任表示，涉事的祖孫2人均平安，目前已對當事人進行批評教育，「以後遇到這種情況可以撥打求救電話，或者向社區工作人員尋求幫助。」

這段影片被目擊民眾拍下PO網，立即引發網友熱議，大家紛紛留言表示，「貓是親生的，孫子是抱來的？」、「老人：還是我的貓重要些」、「貓比孫子重要，絕種好奶奶啊...」、「這位老奶奶根本沒有撫養孩子的權利」、「無語！這已經不是普通貓奴了吧...」、「天哪，這個老人家有沒有想過後果，太危險了」、「一個敢吊，一個敢下」、「小孩太小了，很信任家長的，覺得不會有安全問題，沒有這種概念」。

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