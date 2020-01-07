寒冬逼幼女「裸上身」逛街！民眾心疼勸阻...狠母穿羽絨大衣嗆：鍛鍊她身體

▲穿紅色羽絨衣的女子，抱着上身赤裸、只穿短褲的女童。（圖／翻攝自香港01）

實習記者賴韻如／綜合報導

大陸安徽合肥一名女子，日前在寒冷的冬天身穿羽絨衣，卻任由年幼的女兒赤裸上身走在街上。不少目擊民眾心疼上前勸阻，這名狠母卻表示，這只是在鍛鍊女兒的身體，甚至無情地回嗆，「我不讓孩子穿衣服，管你們甚麼事！」

據《杭州網》報導，名為「名邦西城國際小區」屋苑的居民日前向媒體爆料，最近經常看到一名女子在屋苑內抱著沒穿上衣、看起來年僅2、3歲的女童四處遊走，原本不確定2人關係，但常常聽見女童稱呼該名女子「媽媽」，所以認定她們為母女關係。從民眾所拍攝的影片中可以看見，這名母親身穿著紅色羽絨衣、戴著圍巾，把自己裹得緊緊的，她左手推著一輛嬰兒推車，右手則是抱著一位赤裸上身，只穿著一條短褲的女童。

▲▼狠母逼幼女脫光上街。（圖／翻攝自香港01）



女童在正值寒冬下冷得直發抖，讓不少民眾看了相當心疼，決定上前勸阻，也有人遞上圍巾想讓女童戴上，沒想到卻遭母親反對，認為自己只不過在鍛鍊女兒身體，更很嗆對方，「我不讓孩子穿衣服，管你們甚麼事！」

對此，屋苑物業管理公司工作人員則表示，該名女子確實為屋苑一名業主，在事發過後已經聯繫女童父親。管理公司負責人陳經理表示，「一開始以為是他們家的經濟條件不好，準備買點食物、衣服去看看小孩，後來才發現並不是，女童的父親也強調這只是他老婆教小孩的一種方式，自己並不反對。」據悉，目前該女子已接受了批評教育，女童也已由嫲嫲接走。

這段慘不忍睹的影片曝光後，不少網友看完紛紛痛批，「冬天這樣子小孩肯定受不了」、「太極端了」、「這完全是虐待了吧」、「方式是不對的，教育也不能這樣」、「太殘忍了...看不下去」、「小孩子凍的都打冷戰，明顯看出來，孩子就是冷」、「怎麼自己不穿短袖以身作則呢？」