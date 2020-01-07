會計教授太太王怡心送上統計分析　費鴻泰服務案破9萬3千件、16萬人參加社區活動

▲費鴻泰25年服務案件破9萬3千件。（圖／翻攝費鴻泰臉書）

政治中心／台北報導

2020選戰倒數4天，許多立委候選人們及其親屬莫不卯足全力進行最後的催票衝刺，以台北市信義、南松山的國民黨立委費鴻泰為例，他的太太王怡心可謂是頭號粉絲，以自己的會計專長，統計出費鴻泰25年來在地方服務上的數據，除了讓費鴻泰揪感心外，連支持者在臉書看到後也留言肯定費鴻泰真的是很為民服務。

費鴻泰表示，他的太太王怡心是會計學教授，教學和研究著重於策略規劃、績效評估、成本效益等領域，昨天晚上回家得知太太獲得「108年度教育部高教深耕計畫績優教師」，除了向太太賀喜外，沒想到太太反而送給他一份「費鴻泰服務案件和社區活動數據表」，清楚概算出25年在地方努力的紀錄。

根據王怡心的分析統計，費鴻泰25年辦理服務案件數為93,960件以上；25年舉辦社區活動參加人數為162,000人以上，服務案件數與社區活動參加人數合計數為255,960以上。整體來看，費鴻泰這25年來，每年和地方鄉親朋友的互動有一萬以上，真的也結交了很多好朋友。

對於費鴻泰為民省荷包的項目，王怡心也整理出民眾已經實質受惠的三項，內容包括：第一、補充保費扣費門檻提高至2萬元：在費鴻泰積極的努力下，行政院自105年起全面放寬補充保費扣費門檻（包含利息、股利、租金及執行業務收入），單筆從5000元提高到2萬元。如此，減輕一般家庭的負擔，預估受惠人數多達342萬人。

第二、健保卡報稅 省時又省力：為簡化網路報稅，在鴻泰多次質詢財政部、衛福部。自105年起，健保卡正式成為報稅的憑證，利用人手一卡的特性，大大增加報稅的便利性。

第三、推動「稅額試算」~民眾報稅更方便 更為國庫年省十億：透過長年在稅務服務中，體會到民眾的不便與需求，看到年年都需要透過這麼繁複的手續，從國稅局寄送通知、收集憑單、找專業詢問、填寫申報、繳納稅款、國稅局審核、通知補納或退款。平均每個申報戶，國稅局需準備七大張的申報表格，不僅稅法已經讓民眾非常困擾、更造成大量的浪費、紙張的耗損與國庫的負擔。

事實上，費鴻泰努力了六年，歷任三位財政部長，終於在2011年李述德部長讓獨步全球的「稅額試算」上路，不僅降低國家人事及作業成本、兼顧環保、更讓民眾簡便的完成納稅義務。一舉多贏。

另外，在社區活動方面，尤其是應景的薑餅屋活動、創意焦糖蘋果、迎春燈籠等更是老少都喜歡。經過王怡心的統計，費鴻泰25年服務案件數與社區活動參加數分析表如下：

一、服務案件數

⊙現場服務案件

每月4周*12個月*每周2場=96場

96場*25年=2400場

每場至少10件，24000件。

⊙平日服務案件

8位助理*10件（辦理案件，每人每月）*12個月*25年=24000件。

⊙報稅服務案件（每年5月）

30（件，每里案件數）*54（里）*25年=40500件

⊙平日報稅案件

15（件，每月件數）*12（個月）*25年=4500件

⊙法律諮詢服務

10（件，平均每次來接受服務案件數）*2(次，每周次數）*4週*12（個月）=960件

24000+24000+40500+4500+960=93960（件）

二、費鴻泰25年辦理服務案件數為93960件以上

⊙社區活動

30（人，平均每里參加數）*54（里）* 4（季）*25年=162000人