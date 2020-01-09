市場擺攤服務25年　費鴻泰提9政見爭取連任

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政治中心／台北報導

1月11日大選即將到來，不只總統大選激烈，各地的區域立委選戰也越顯緊張，台北市第七選區（信義南松山）連任的國民黨立委費鴻泰，雖然挾有長期經營地方的雄厚基層實力，但面對挑戰的民進黨議員許淑華，還是不敢掉以輕心；日前他就推出一支影片，提出9大政見，強調為民服務的初衷不變。

費鴻泰從政25年，年年在市場擺攤服務選民，進入立院後，對於稅制、兒福、健保等法案的推動也是不遺餘力。之後，他的會計師太太王怡心曾為他整理統計這25年的服務案件數超過9萬件，舉辦社區活動參加人數為16萬2千人以上；但他覺得還是有很多方面要繼續努力，因此向選民提出連任將推動的9項政策主張。

在教育福利方面，費鴻泰認為應該提高教育預算、降低學雜費、以減輕學生家長負擔；增加公共化托育預算，倡議友善生育環境。對於老齡化時代的來臨，費鴻泰則認為政府應建構完善長照體系與提高賦稅優惠，支持長照家庭；他主張推動長照保險制，健全長照財源永續。

▲費鴻泰服務地方25年，拼連任提9政見。（圖／翻攝費鴻泰臉書，下同）

而在經濟方面，費鴻泰將要求政府相關單位力推「自由經濟示範區」，振興投資與經營環境；並強化新創企業孵化器，與在地產業結合。另外，費鴻泰對於酒駕問題也極為重視，力求警政司法設計配套建立酒駕、毒品零容忍的安全社會。而身為國民黨立委，費鴻泰也承諾，當選連任後將力爭年金改革重新修法，維護軍公教應有尊嚴。最後則是事關全國民眾的稅制改革，希望減稅全民化。

費鴻泰過去在立院期間，成功推動多項法案改革，選戰最後倒數，黨內重要人士包括副主席郝龍斌、前新北市長朱立倫都先後來為他站台力挺，前總統馬英九也預計在選前最後一天，出馬為費鴻泰加油打氣，對上民進黨議員許淑華，費鴻泰這一席有不能輸的壓力。