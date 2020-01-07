野火肆虐澳洲6州　外交部：正在討論提供澳方必要協助

▲澳洲野火，導致首都坎培拉空氣品質差，能見度極低。（圖／路透，下同）



記者陶本和／台北報導

由於澳洲遭到野火肆虐，外交部7日表示，造成大規模的損失，台灣方面已經透過不同管道表達願意協助的意願，目前也正在跟澳洲方面討論需要的物資，將會依照相關需求提供必要的協助。

澳洲駐台辦事處日前指出，野火肆虐澳洲6個州，對那些受到影響的社區、消防人員和家庭們，表達持續的支持；此外也特別指出，非常感謝澳洲的區域夥伴已表達協助的意願，包括台灣在內。

對此，外交部發言人歐江安7日於外交部例行新聞說明會上表示，澳洲野火延燒造成大規模損失，台灣方面已經透過不同的管道表達協助的意願。

歐江安強調，目前還在與澳洲方面進行討論，需要看澳洲需要什麼樣的物資，而台灣會依據澳洲的需求，提供必要的協助。

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