決戰72小時！民進黨催票「最大王牌」曝光　3策略防「韓總統」成真　

圖、文／鏡週刊

距離投票日剩不到72小時，民進黨總統候選人蔡英文陣營最後階段催票策略採取「陸空合一」，除了傳統車隊掃街、造勢晚會，輔選團隊還特別找來多位名人拍攝催票影片，力求衝高支持群眾投票率，達成勝選目標。

▲蔡英文陣營評估青年投票率若衝高，對總統、立委選情都有加分效果。（圖／鏡週刊提供，下同）

大選倒數5天，蔡英文在「選前黃金週」進行全台車隊大掃街，蔡英文及副手搭檔賴清德各自從故鄉屏東楓港、新北萬里出發。小英車隊出發前，特別選在小英祖厝旁的德隆宮誓師。蔡感性地說：「這是相信我的地方，也是最溫暖的地方。」

蔡陣營在各縣市共辦16場「勇敢自信，護台同行」造勢晚會，選前之夜鎖定雙北、台中及高雄4地連線，蔡英文將出席高雄、台北場，副手賴清德則出席台中、新北場。

根據中選會統計資料，上屆總統大選40歲以下族群的投票率約5成7，較整體投票率6成6低了將近10個百分點。綠營輔選幹部指出，蔡英文普遍獲得青年族群肯定，若能衝高青年投票率，是確保選局關鍵。

幹部表示，這次光是20到23歲的總統首投族就有118萬多人，占總體選民百分之6，對立委選情膠著的激戰區而言，這些從未投票的年輕人們很可能成為左右勝敗的關鍵。他說，在香港反送中、下架吳斯懷等校應加持下，青年族群害怕國民黨總統候選人韓國瑜當選的態勢相當明顯。

催票文宣方面，由知名廣告導演羅景壬執導的「大聲說話」競選廣告上架，聚焦在這次大選全世界都關注，要大聲表達自己的意見，就要投下手中的選票，廣告目的也是為了催票。

不只靠傳統競選廣告，元旦起蔡英文競總也推出「一個拉一個」系列網紅催票影片，首波是曾表態力挺蔡英文的電商名人486先生（陳延昶），緊接著包括藝人雞排妹、網紅呱吉（台北市議員邱威傑）、鍾明軒等人都在此系列催票影片中以各自風格向選民喊話，再由蔡英文親自上陣催票。



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