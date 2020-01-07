吸血錢莊每月利息60％！　民宿業者借上百萬「整棟抵押」還遭痛毆

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局接獲線報，有幫派分子設立地下錢莊，每月收取高達60分的利息，宜蘭民宿業者借貸上百萬無力償還，直接將整棟民宿抵押給對方，甚至還到被害人家中潑漆、強押上山毆打。

警方調查，40歲的四海幫許姓成員，從2017年開始經營地下錢莊放款，且每個月收取60分的高額利息，甚至還主打「快速撥款」，只要被害人開立高於借款金額的支票，就可以馬上拿到款項。

▲警方將許姓嫌犯等10人依重利、恐嚇取財等罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳攝）

警方表示，有宜蘭民宿業者向許嫌等人借貸上百萬元，但因不堪負荷每個月百分之60的利息，最後債務如滾雪球般高達上千萬，無奈之下只能將宜蘭整棟民宿讓渡給許嫌等人。

許嫌還會利用被害人憂心信用受損心態，不等還款日期到便將支票兌現，讓被害人求助無門時，再找小弟假扮另一組地下錢莊撥款給被害人，讓被害人身受其害。

▲警方當場查扣42萬現金以及西瓜刀、本票以及讓渡書等證物。（圖／記者邱中岳攝）

警方事後還查出共計6名被害人，遭吸取利息高達2千多萬，如有被害人拖延款項或避不見面，便上門潑漆討債，甚至將被害人強押上山痛毆，警方6日逮捕許嫌等10人到案，並起獲開山刀、現金42萬多元等證物，訊後依照重利、恐嚇取財以及傷害罪嫌送辦。

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