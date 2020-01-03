保單借款缺錢應急　專家提醒留意3細節小心別害保單失效

▲保單借款儘管具有6大優勢，不過元大人壽提醒，民眾應掌握3要點，避免繳了多年的保單失效。（圖／取自PEXELS）

記者紀佳妘／台北報導

農曆春節即將到來，不少父母為了採買年貨、發放紅包，以及過完年後的開學學費等大筆支出感到苦惱。壽險公司推出保單借款方案，以解決燃眉之急，同時也提醒應掌握3項注意要點，小心別讓繳了多年的保單失效。

元大人壽表示，民眾若有短期資金調度的急需，可動用手邊的保險單向所屬保險公司申請保單借款，只要符合申貸條件，撥款速度快，是短期資金周轉的便利工具。

所謂保單借款，指的是預支保單累積的「保單價值準備金」來做為周轉，所以並不是每張保單都可以申請借款。元大人壽指出，保單必須累積達有保單價值準備金（帳戶價值）才能辦理，且保險單借款約定書需經要保人及被保險人親筆簽名同意後，要保人得隨時提出申請，申請時應備保險單借款約定書和要保人身分證。

壽險公司給付方式多元，包含匯款、支票、要保人臨櫃領現等管道，相對的保戶還款也有多元管道可辦理清償，像是臨櫃辦理、透過專屬壽險顧問辦理、電洽客服專線查詢還款金額等。

與其他常見貸款方式相比，元大人壽指出，保單借款有6大優勢，包括免保證人、免手續費、手續簡便、撥款快速、隨借隨還、彈性運用等，只要審核完成後的次一營業日，就會匯入要保人帳戶。

不過，元大人壽建議，保戶應掌握保單借款3項注意要點，以避免損及保單權益。首先，了解借款利率與利息計算方式，保單借款利率通常是以保單預定利率加碼1-2.5個百分點，但各家壽險公司還是會衡量保單資金成本及資金運用效率來訂定，借款前務必充分了解相關約定。

再者，當心未繳利息併入本金計算，孳生利息如逾一年後的保單週年日經通知仍未清償，則利息將於保單週年日併入本金中以複利計算，造成借款利息變高，相當不划算；最後，繳不出本息當心保單停效，當未償還的借款本息超過該保險契約當時保單價值準備金時，經書面通知仍未於期限內償還者，保險契約將依保單條款約定停止效力，一旦被保險人發生保險事故，保險公司將不理賠，喪失保險原有的功能，因此要多多留意。

元大人壽提醒，由於各家壽險公司保單借款規定有所不同，民眾申請保單借款前，務必詳閱保單借款約定書，充分了解相關約定，並注意還款繳息時間，以避免繳了多年的保單保障失效。