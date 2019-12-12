獨／在外借高利貸至少5億　地下錢莊業者：張綱維跑了

▲遠航爆財務危機，地下錢莊業者議論紛紛。（圖／記者曾俊豪翻攝）

記者曾俊豪／北京報導

遠東航空無預警宣布停業，董事長兼總經理張綱維也爆出神隱。知情人士向《ETtoday新聞雲》透露，張綱維早在兩個月前就向台北地下錢莊業者借錢，金額高達3億元，而且整個過程本人都沒有出面。該名人士向記者出示群組聊天紀錄，道上兄弟議論紛紛，有人認為張綱維在外欠款5億元，大概已經跑路。

遠東航空宣佈13日起停業，民航局在第一時間召開記者會說明，依照民航法規定，航空公司若要停業，應先向民航局申請，文件核可後60日才可停業，若遠航明日起停業，民航局將對其開罰300萬罰鍰，同時針對負責人移送檢調，最重可處3年以下有期徒刑、併科2億元罰金。

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不過，遠航無預警停業的消息曝光後，出面處理、道歉的公司高層都是副總黃育祺，董事長兼總經理張綱維始終神隱。對此，《ETtoday新聞雲》向相關人士求證，對方出示通訊軟體群組聊天記錄顯示，張綱維財務缺口大早已不是秘密，兩個月前還向台北地下錢莊業者借錢，金額高達3億元。

▲地下錢莊業者向記者爆料，遠東航空董事長張綱維「跑了」。（圖／記者林敬旻攝）

隨後，知情人士又向記者出示另一個群組的聊天記錄，有人認為張綱維至少向各地下錢莊借高利貸，金額至少5億元。知情人士透露，張綱維兩年多前就已經在借高利貸，「但他不是把錢用來挹注遠航，而是其他的事業。」

知情人士指出，張綱維曾向某地下錢莊業者提出要借2000萬元，但因為他都不出面，所以對方沒有借。採訪的過程中，知情人士的電話還響起，原來是一名友人從台北打電話來討論張綱維的事情，對方表示，「張綱維有跟我朋友借到1000萬」。

據了解，張綱維借貸自己都不出面，也因此，讓一些地下錢莊業者頗為不滿，也不願再借他錢。張綱維只好「分進合擊」，用降低金額的方式借貸。

事實上，張綱維看準虛擬貨幣的潛力，去年還著手發展密碼貨幣遠航幣（ALLN）。知情人士透露，遠航幣一開始弄的得有聲有色，不過，疑似與合作方出現溝通問題，最終草草收場。

▲松機遠航櫃檯民眾排隊辦理退票。（圖／記者李毓康攝）