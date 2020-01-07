張宏陸開直播拜票…車隊有蔡英文助陣！林國春競選總部出發　和馬英九掃街

▲張宏陸跟蘇貞昌車隊掃街。（圖／翻攝自Facebook／張宏陸）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020大選在這周六就要投票，許多候選人都在進行衝刺。民進黨張宏陸7日由總統蔡英文、副總統陳建仁、副總統候選人賴清德加上主席卓榮泰領軍，和全台民進黨立委候選人進行車隊大掃街。國民黨林國春則是與前總統馬英九一起，從林的競選總部出發，開始在板橋車隊掃街，在多個地點發送春聯。

新北立委第6選區（板橋西區65里）候選人張宏陸6日下午走訪自強、光華、新翠3個里，「走完這三個里也意味著，板橋西區65個里宏陸全部走完囉！」晚上則和行政院長蘇貞昌一起車隊掃街。7日下午還跟總統蔡英文、副總統陳建仁、副總統候選人賴清德加上主席卓榮泰一起車隊掃街並開直播。

▲海外助選團團長帶僑胞團員，為林國春加油打氣 。（圖／翻攝自Facebook／林國春）

候選人林國春7日中午則貼文「來自海外的祝福」，說上禮拜收到一位粉絲從紐約寄來祝福，用約翰亞當斯總統、林肯總統的2句話激勵林國春的鬥志，「今天早上，海外助選團榮譽總團長溫玉霞也率領從六大洲各地的僑胞團員，來到國春的競選總部，特地為國春加油打氣。」下午則會和馬英九車隊掃街，在建華新城、新埔服務處等地發送春聯，「在最後的幾天，真心需要大家的相挺支持。」