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111卡期末！交大2教授「霸氣掏腰包」　她：火車上讀書…投完再考　

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▲投票日卡期末考！交大教授掏腰包助學生返鄉　呼籲：火車上讀書。（圖／翻攝林志潔臉書）

▲為了鼓勵學子返鄉投票，林志潔教授與林義貴教授合掏腰包補貼交通費。（圖／翻攝林志潔教授臉書，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2020大選倒數4天，交大教授林志潔因為擔心學生卡在期末考、經濟困難而放棄返鄉投票，除了呼籲政府「珍惜年輕學子參政，應推動不在籍投票」外，還與林義貴教授合掏腰包補貼經濟困難的學生，她向同學喊話：「請交大有需要的同學不要客氣，期末考未必已經結束，但我們可以在火車上讀書，投完票再回來考試。看到香港，請務必珍惜你的投票權，我們一起加油！」

▲投票日卡期末考！交大教授掏腰包助學生返鄉　呼籲：火車上讀書。（圖／翻攝林志潔臉書）

請繼續往下閱讀...

▲林志傑教授認為，若要珍惜年輕人的參政權，鼓勵他們表達對政治的關心，政府應該要推動「不在籍投票」。

交大科技法律研究所教授林志潔說，1月11日大選剛好卡在許多大專院校的期末考，因此許多學生會因為擔心交通往返時間浪費溫書而選擇不回家投票，林教授認為，具有投票權的年輕人多數因為工作、學業而到外鄉打拼，這些族群很可能因為往來所需的資金成本、時間成本而放棄投票，若要珍惜年輕人的參政權，鼓勵他們表達對政治的關心，政府應該要推動「不在籍投票」。

林志潔教授不止喊喊口號，還身體力行挺學生返鄉投票，除了在臉書呼籲「可以在火車上讀書，投完票再回來考試」，更與工工系林義貴教授一起提供「隱性弱勢」與「經濟困難」的車資補貼。

▲投票日卡期末考！交大教授掏腰包助學生返鄉　呼籲：火車上讀書。（圖／翻攝林志潔臉書）

▲林教授臉書發起補貼交通費，獲得許多學生回應。

林教授說，雖然交大學生會與台鐵包車，以新竹以南440元優惠車票提供學子返鄉投票，中低收入憑證半票、低收憑證免費，但是她還是擔心有「隱性弱勢」的學子因經濟困難而放棄投票，因此才貼文車資補貼。

沒想到林志潔的車資補貼文貼出後，不止交大學生詢問，還有其他縣市的學生也向她表達需求，其中還有遠韓國讀書的交換學生向她傾訴「想回來投票，但是來回機票真的很貴」，由於金額龐大且超過預期，原本林教授只能幫學生們部分補貼，結果消息一出就收到善心人士支持，也讓她非常開心。

林志潔教授表示，我們補助的唯一要求是希望同學們珍惜自己的參政權，珍惜大家的挹注，然後在未來有能力時，也要幫助他人，建設國家，回饋社會。同時也歡迎社會人士一起共襄盛舉，支持返鄉投票。 

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