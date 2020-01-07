林昶佐為「前助理」賴品妤站台　犧牲吃飯睡覺時間也一定要來

▲賴品妤表示，拉票、固票、投票是最後衝刺的任務。（圖／賴品妤競選團隊提供）

記者康心禹／綜合報導

台北市第5選區無黨籍立委候選人林昶佐7日前往汐止，特地為新北市第12選區民進黨立委候選人「前助理」賴品妤跨區站台，全力拉抬選情。林昶佐、賴品妤兩人站在路口拜票，合戴一套貓掌手套，與選民揮手「比6」，師徒兩人互動親近。

賴品妤表示，在選情如此緊張的狀況下並沒有休息的空間，每一天行程都從早排到晚，把每一天當最後一天衝刺，拉票、固票、投票是最後衝刺的任務，自己抱持著「盡人事聽天命」的態度，把所有事情做到最好，剩下的就交給選民來決定。

▲林昶佐跨區為「前助理」賴品妤站台。（圖／記者李毓康攝）

賴品妤還說，「對手出奧步不想要我發傳單，她的團隊用變造的證據去報警，警方一開始有受到她們的誤導，扣了部份傳單，後來警方發現這是一般有具名的選舉傳單後就歸還了，但這兩天我的團隊在發傳單的時候，都有被對方團隊刻意攔阻的情形。」

前來站台的林昶佐則表示，「選前的行程都很滿，但是寧可犧牲掉吃飯、睡覺的時間也一定要來為品妤站台，還為此跟團隊在群組裡吵架。」賴品妤聽了之後直呼「好感動！」，她表示有前老闆的力挺站台，讓她更有信心，也明白拿下這一席對民進黨國會過半很重要。