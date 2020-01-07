沒考照！屁孩「北宜狂飆」過彎跨對向撞飛2騎士　倖存者嚇壞：還在抖

記者陳豐德／新北報導

新北市一名陳姓屁孩6日下午3點多無照飆車，經過北宜公路29.6K彎道處，高速過彎時打滑衝到對向，將2輛機車撞飛，騎著彪虎TIGRA的黃姓騎士首當其衝，倒地後手肘骨折傷勢較嚴重，雙載騎著SMAX的騎士及乘客好險僅有擦傷，送醫治療後皆無生命危險。

整起車禍都被騎士同向的轎車行車紀錄器給拍下，當時陳男（21歲）駕駛一輛白色小車在高速要過棲霞彎卻失控，跨雙黃線衝向2輛機車，第一輛機車閃避不及，騎士直接被撞飛；第二輛則被一起掃過，導致騎士連人帶車向前慘摔，讓人看了捏把冷汗。

▼屁孩無照駕車上北宜狂飆，過彎失控跨對向撞飛2騎士。（圖／記者陳豐德翻攝）



雙載的李姓男騎士（21歲）在臉書上還原事發過程，稱他當時騎乘普通重型機車SMAX，是後方第二台被波及到的，「事情來的很突然，那一瞬間真的忘不了，9小時過了，現在還在抖。」李男倒地後膝蓋挫傷，後座王女則是雙膝、手肘擦挫傷，而第一台被撞飛的黃姓騎士（40歲）則是手肘骨折住院，並無生命危險。

據查證，肇事的屁孩陳男竟是無照駕駛，從頭到尾都沒有考過駕照，因為一時興起跟親友借了該輛白色轎車後，就開上路到北宜狂飆，過彎時失控衝到對向才會釀起這件車禍，他卻辯稱「是過彎打滑！」經酒測後，三方均無酒駕情事，全案警方已依規定對陳男開出無照駕車罰單。

許多網友看完紛紛留言，「那台車到底在開什麼，好誇張」、「你真的很衰…祝福早日康復」、「這輛車是有什麼障礙」，還有人批評「未看先猜又是A柱死角、煞車失靈、油門暴衝」、「開個小車，當開A45嗎」、「一般道路也能開到這麼推頭」、「技術差，過彎還不減速，害死人」掀起熱議。

▼SMAX被撞爛，騎士過9小時餘悸猶存仍會發抖。（圖／記者陳豐德翻攝）



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