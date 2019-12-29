無照男倒車「水溝插秧」　衝破撞球館再越2街道！眾人嚇傻

▲葉男駕駛轎車意外引發一連串爆衝。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名19歲葉姓男子，29日早上開著轎車，開車前市區一家撞球館找朋友，卻在停車時意外把車衝進撞球館裡，葉男情急之下打檔向前再踩下油門，結果悲慘的二度爆衝到排水溝「插秧」，除了撞球館玻璃、球檯全部撞壞，也意外曝光葉男是無照駕駛，所幸整起車禍並未波及其他民眾和車輛，葉男也僅有皮外傷拒絕送醫，詳細車禍原因正待警方釐清中。



據了解，葉男開車至一家撞球館的私人停車場，以倒車入庫方式準備停車，沒想到車輛卻直接撞進撞球館內，撞壞玻璃、撞球檯，飛來橫禍讓店家超傻眼。葉男見發生事故，一時情急，趕快將車輛往前開，沒想到油門一踩下，卻再次爆衝，一路跨越兩個車道後才摔進水溝「插秧」後才停下。

整起車禍並未波及其他人車，除了撞球館損失慘重外，葉男駕駛的轎車車頭、車尾嚴重毀損，而他也自行從水溝脫困，僅手、腳皮外傷。雖然葉男酒測值為0，但由於他是無照駕駛，警方根據《道路交通管理處罰條例》第21條「未領有駕駛執照駕車」規定，可處6千元以上、1萬2千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，至於詳細車禍原因，仍待警方釐清中。

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