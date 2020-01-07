寺廟拆遷吵起來！律師在臉書討論串罵人「白癡」　挨罰8千

▲碧雲禪寺遭拆遷，其承辦人與律師在網上對此持不同觀點，律師竟辱罵「白癡」等語挨告被罰。（圖／資料照／記者唐詠絮翻攝）

記者孫于珊／台北報導

關於彰化二水碧雲禪寺拆遷一事，許多人在網路上發表看法，一名施姓女律師看到網友臉書張貼關於該寺廟拆遷的文章，下方留言熱絡，連禪寺承辦人也是參與討論者之一，但律師卻無法認同承辦人的觀點，直接公開點名留言罵「白癡」、「蠢」等語。台北地院依公然侮辱罪，處律師罰金8000元，得易服勞役8日，可上訴。

當時承辦人留言「營建工程或其他開發行為，不得破壞古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群之完整，亦不得遮蓋其外貌或阻塞其觀覽之通道。為什麼不是遮蓋？為什麼不是阻塞其觀覽之通道？你到底對景觀有沒有基本概念啊？直接包起來才算嗎？」

律師則對此意見反駁，在公開討論串下，明確標註承辦人的名字，並留言辱罵「你白癡喔」、「還是你蠢到以為只有直接包著才算蓋」、「就像白癡一樣嘴」、「你不懂在那邊裝，不是蠢是什麼」等文字，令承辦人不堪受辱提告妨害名譽。

然而律師矢口否認犯行，辯稱不認識承辦人，並沒有意圖對他造成名譽損害，只是為了保護自己在陳述上的說詞，並反控承辦人用「文恐」字眼挑釁！律師表示，在她已明確說明意見時，對方仍持續在言詞上針鋒相對，因此強調自己的留言屬於自衛言論；同時質疑檢察官並未舉證臉書帳號的名字確實是對方本人，因此認為本案未經合法告訴。

法院經查，告訴人確為二水碧雲禪寺的承辦人，因雙方對該禪寺議題處不同立場、持歧異觀點，但律師並未就具體事實表達意見，而是「抽象謾罵」，法官衡酌律師的職業、碩士畢業、始終否認犯行，且至今未與對方和解的犯後態度等一切情狀，量處罰金8000元，得易服勞役8日。

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