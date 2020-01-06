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吸金33億收押58天40萬交保　夏于喬爸爸坦承所有犯行...可回家過年了

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記者孫于珊／台北報導

藝人夏于喬爸爸夏世紘2017年才因轉賣凶宅獲利遭判1年2個月，如今63歲的夏爸，又因爆出是新加坡跨國集團「富南斯」的在台創始元老，非法吸金約33億元，連同其他15名核心幹部全被依違反銀行法、多層次傳銷管理法等罪起訴，其中夏爸等10人在押。全案6日移審法院，法官下午裁定夏爸能以40萬元交保，讓他回家過新年。

▲▼夏于喬父親涉跨國吸金30億案被起訴。（圖／記者劉昌松攝、翻攝自夏于喬臉書）

▲夏于喬父親夏世紘涉跨國吸金高達33億元被起訴，法官裁定40萬交保。（圖／記者劉昌松攝、翻攝自夏于喬臉書）

已在押58天的夏爸身穿紅色外套、雙手上銬由法警帶到法庭，對於起訴書所載的犯罪事實，他在庭上皆坦承犯行；其辯護律師也求法官讓夏爸交保。而檢察官認為，夏爸犯的是銀行法等3年以上重罪，且未繳回犯罪所得168萬9000多元，也未扣押財產作擔保，因此建議法官具保以50萬元為宜，並限制住居、出境、出海。但夏爸的律師覺得50萬元太高了。

法官審酌後表示，夏爸的兒子若能到場具保，就能再降低10萬元交保。夏爸對此點頭答應。因此法官裁定以「40萬元」保釋金交保，並限制住居以及限制出境、出海8個月。另外，其中一名方姓講師因吸金超過3億多元，以200萬元交保，而其他被告則以20萬至50萬元不等金額交保。全案將於3月19日召開準備程序庭。

夏爸在兒子的攙扶陪同下以「文件遮臉」離開法庭，面對鏡頭皆不發一語，儘管記者怎麼問，「可以回家跟女兒過年有沒有要說什麼？」「保釋金起初開20萬元，是真的有困難嗎？女兒有沒有幫忙？」等問題，夏爸與兒子都沒回應，只是快步坐上計程車離去。

▲▼夏于喬父親夏世紘40萬元交保，其兒子到場具保。（圖／記者孫于珊攝）

▲身穿紅外套的夏爸6日以40萬元交保，但面對鏡頭不發一語，全程以文件遮臉快步離去。（圖／記者孫于珊攝）

富南斯集團設址在台北101大樓，涉從2017年起，雇用講師、業務員等對外招攬會員，誆稱研發出AI人工智慧幫人類賺錢，同時推銷投資美國股票的套裝課程，宣稱投資每單位美金1萬元，每月保證有8%獲利，另外還有分紅8%。總共16%的高利潤吸引了2000多名會員，1年多的時間，該集團就獲利逾30億元。但是遊戲規則沒多久就改變，投資的利息分紅都只是FOIN虛擬貨幣，眾人血本無歸才驚覺受騙。

檢調追查發現，此吸金案的幕後大領導竟是夏于喬爸爸夏世紘！富南斯集團先從新加坡派白偉宏來台設點，白就找上夏爸協助，雖然夏爸從頭到尾都沒有出面宣傳露過臉，但夏爸卻負責提供醫美診所當場地、舉辦小型說明會、幫忙招募訓練講師及首批會員等。「夏爸團隊」等16名核心高層被檢方提起公訴，並通緝新加坡籍主嫌白偉宏等2人。

▼夏爸兒子（前）到場具保40萬元，讓爸爸能回家過農曆新年。（圖／記者孫于珊攝）

▲▼夏于喬父親夏世紘40萬元交保，其兒子到場具保。（圖／記者孫于珊攝）

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