宜蘭綠營抓鬼大隊加碼給獎金110萬元　呂國華諷：做鬼喊抓鬼

▲▼宜蘭綠營成立「抓鬼大隊」要給檢舉賄選獎金100萬元（上圖），國民黨立委候選人呂國華（下圖右）反諷綠營是做鬼喊抓鬼。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

選戰最後第4天，7日民進黨宜蘭縣黨部成立抓鬼大隊，呼籲民眾有收到賄選情資，可向民進黨中央黨部檢舉若成案，除法務部反賄獎金（立委選舉最高1千萬元、總統選舉最高1千500萬元），且民進黨中央再加碼提供最高總獎金100萬元。國民黨立委候選人呂國華反諷指出，肥水不落外人田！這筆優渥的獎金應第一個頒給陳歐珀，他應該知道誰在賄選，也應該知道證據在哪裡？

民進黨宜蘭縣黨部表示，抓賄選，反抹黑。奧步百百種，像是中資介入、利用賭盤影響大選，刻意圖利特定候選人等等，都是賄選新型態。黨部主委黃建財表示，民眾抓賄若成案，縣黨部更加碼10萬元，期望大家在公正、公開、公平競爭選舉。

黃建財呼籲民眾遇到疑似賄選，立即開啟手機錄音、錄影、拍照蒐證檢舉。另外，根據選罷法，對有投票權的人賄選，可處3年以上、10年以下的有期徒刑，併科罰金100萬元以上、1千萬以下；一般民眾如果收受賄賂，可處3年以下有期徒刑，併科30萬元以下罰金，呼籲選民切勿以身試法，也希望全民動起來抓賄選。

國民黨立委候選人呂國華反諷指出，肥水不落外人田！這筆優渥的獎金應第一個頒給陳歐珀先生，他應該知道誰在賄選，也應該知道證據在哪裡？所以，建議陳先生可以把所知道的證據告訴檢調，如果成案也可以充實選舉經費，也不會肥水落他人田，這樣也可以達到陳歐珀的反造謠，反抹黑，反賄選的目標。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►最接近事故點...目擊者曝「黑鷹最後低空身影」：直升機來回盤旋4趟

►黑鷹失事運安會「剩人為待分析」惹議 嚴德發：不應臆測