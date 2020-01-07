竹縣民代「贈一大袋物資」　因為說了「關鍵一句話」遭涉賄調查

▲新竹某民意代表贈送物資並為某候選人尋求支持遭到調查。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署日前接獲線報指稱，新竹縣某民意代表、某協進會理事長以贈送生活物資涉嫌為某山地原住民立委候選人賄選，檢察官訊問後，分別以10 萬元、3萬元讓2人交保，目前本案仍持續調查中。

新竹地檢接獲線報，指稱新竹縣國民黨張姓議員，與協進會理事長張女，於11月間在竹東鎮發送物資，包含衛生紙、米、飲料、香皂等總市值約為4、500元的民生必需物資，並為某山地原住民立委尋求連任支持。

地檢署於6日傳喚張姓議員、張姓女理事長等26 人到案說明，並提出領取物證供查證；其中多人坦承收受物資，並供稱張姓議員及張姓理事長有懇託支持某山地原住民立委連任。張姓議員及張姓理事長製作筆錄後，遭認定涉賄嫌疑重大，但無羈押必要，因此裁定2人分別以10萬元、3萬元交保候傳。

新竹檢方表示，距本次總統副總統、立法委員選舉投票日僅3天，至今已執行選舉專案計17 件，共傳喚 48人次、拘提2人、搜索 13 處、8人交保，另檢方也派人已進駐新竹縣、市各警分局，並深入鄰里宣示查賄決心，以達到淨化選風、選賢與能的目標。

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