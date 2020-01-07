謝龍介翁立友力挺屏北立委候選人葉壽山　轟動市場婆婆媽媽

▲台南市議員謝龍介及歌手翁立友、前立委王進士等人，7日早上陪同屏北地區立委候選人葉壽山到建國市場掃街拜票，氣氛熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）



記者陳崑福／屏東報導

台南市議員謝龍介及歌手翁立友、前立委王進士等人，7日早上陪同屏北地區立委候選人葉壽山到建國市場掃街拜票，謝龍介及翁立友都推荐葉壽山是難得好人才，值得鄉親支持，兩人所到之處，受到選民熱烈歡迎，紛紛要求拍照。

▲▼攤商合照、致贈橘子、香蕉。



更有人送上鳳梨，指葉壽山的選情有翁立友的「旺來」力挺，還有龍介仙的「龍旺」加持，選情一定旺旺來、逆轉勝；另有攤商送上一根冬蕉和兩粒橘子，讓3人拿在一起就是選情100分，頓時選民情緒高漲，更有菜販送上好彩頭，大喊「1號葉壽山凍選」。

▲▼拜票合照。

葉壽山支持者一大早就在中正及廣東路口，陪同葉壽山進行路口拜票。上午10時，葉壽山和翁立友獲悉市長林恊松要去探望86歲的獨居老嫗，由於她申請中低收入戶，因女兒有存款不符申請資格，但是年關將屆兒女並未前來探視，她每月只靠敬老金3628元生活，還要付房租，生活困頓。

一直默默做公益的翁立友獲悉，立即致贈紅包聊表心意，並期盼所有為人子女者，逢年過節再怎麼不得意，一定回家探望父母。葉壽山則表示，人生其實有很多的無奈，需要大有為的政府做更周全的照顧。所以他主張65歲以上免繳健保，失智能及行動不便者由政府照顧。

隨後，葉壽山由翁立友、謝龍介，以及前立委王進士等人陪同，到屏東市國市場進行拜票，所到之處擠滿人潮，各式手機齊出，要求合影聲不斷。為避免人潮影響業者生意及交通，葉壽山不斷向店家致意，各攤商則是送上旺來、好彩頭、香蕉，要為葉壽山招來好彩頭，好運旺旺來。

翁立友表示，葉壽山擔任市長時，他剛在歌壇起步，碰到葉壽山市長，他嚇一跳，本以為當市長都會有「架子」，都很遙遠，結果沒想到遇到這麼有親切感、都為鄉親著想的優秀的市長。

他表示，後來更發現葉壽山拿到兩張博士學位，這是他這輩子一直渴望的事，但做不到，「縱然重新投胎100次，也做不到」，台灣這種人才很少見；他雖住在台北，但向鄉親報告，這是鄉親最大寶貝，值得鄉親支持。

謝龍介表示，整個藍軍氣勢，近日已發酵進入逆轉勝，最後的衝刺就是迎向勝利。他呼籲選民，1月11日一定要去投票，立委請支持1號葉壽山。



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