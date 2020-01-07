為沈一鳴討公道！陳水扁點名馬英九、邱毅要「下跪道歉」

▲陳水扁。（圖／翻攝自Facebook／YonGe Chen）



記者蔡文鈴／台北報導

前總統陳水扁6日晚間在台南為一邊一國立委候選人林智文輔選。致詞時，陳水扁提到黑鷹墜機罹難的上將沈一鳴參謀總長，就是在他任內晉升少將；他也指出過去沈一鳴等多位將士遭前總統馬英九、前立委邱毅抹黑花年買官，因此要求馬英九、邱毅要出來下跪道歉。

▲沈一鳴。（圖／記者呂佳賢攝）



陳水扁說，「如果沒有阿扁當年在沈一鳴肩上掛上一顆星星，可能也不會有今天的參謀總長」，但卻遭邱毅指控陳水扁收他們的紅包，一顆星200萬，中將300-400萬，馬英九上任後下令清查，最後也發現沒有買官一事。

陳水扁強調「名譽是軍人的第二生命」，痛斥馬英九「為了清算阿扁，抹黑這些國軍將領花錢買官」，當立委跟總統可以這樣亂講話嗎？並指責馬英九、邱毅「要為沈一鳴的清白下跪道歉。」

此外，陳水扁7日在媒體群組發布影片向馬英九下戰帖，「1月8日早上10點10分在台北龍山寺『三問馬英九』」，包括319槍擊案、特別費、富邦台北銀行的案件，在神明觀世音菩薩、媽祖的面前作一個公開的辯論。

▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

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