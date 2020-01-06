李永萍瑞平雙貢造勢悼念追思　「飛官爸爸冒死值勤卻被砍年金」

▲▼李永萍舉行瑞平雙貢團結造勢晚會。（圖／翻攝自Facebook／李永萍，下同）

記者康心禹／綜合報導

國民黨新北市第12選區候選人李永萍4日晚間前往瑞芳火車站廣場，舉辦瑞平雙貢團結造勢晚會。而李永萍的舅舅、身為空官第61期的前空軍飛行員陳世英，也到場跟大家感懷追思空官第60期的學長沈一鳴，並與全場民眾一起持燭追思。

李永萍表示，她的爸爸在兩岸關係還非常緊張的時候，做戰鬥機飛行員出任務到對岸去，當時飛機被高射砲打中，爸爸當時的心情是「中華民國的飛機比個人的性命還重要」，不肯棄飛機而跳傘逃生，用高超的飛行技術把這樣的飛機勉強開回台灣，自己最能了解家屬擔心受怕的心境，對黑鷹事件尤感哀慟。

李永萍還說，中華民國現在到底怎麼了，很多人痛苦、犧牲，卻在討論怎麼保障、撫卹他們的時候，又用很多理由說他們不配，她離開政壇9年還要回來參選立委的原因，就是因為「軍公教年金被砍」這件事她看不下去了，自己的爸爸身為退伍的空軍上校，現在的退休金卻領不到4萬，爸爸已經89歲了還被砍年金，還要被笑是米蟲，這就是她一定要參選的理由。

除了陳世英之外，韓國瑜競選辦公室副總幹事暨立院國民黨團總召曾銘宗、台北市港湖議員李明賢，及瑞芳、平溪、雙溪、貢寮四區頭人與里長，也全部到齊為李永萍站台力挺，宣示四區前所未有空前大團結勝選氣勢。