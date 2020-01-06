台中向上路五段下坡才發生2死車禍　隔天2車又撞1女頭部撞傷

▲小客車失控翻車，另一輛另一輛小客車遭波及。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

南屯區向上路五段3日才發生拖板車撞貨車2死意外，5日深夜，離事故地點約2百公尺處，竟又發生2車相撞車禍，1人輕傷。警方初判，廖姓男子開的小客車疑未注意車前狀況加上車速快失控釀禍翻車，波及顏姓女子開的小客車，肇事原因有待釐清。

南屯區向上路五段5日深夜10點左右，發生2輛汽車碰撞意外，廖男開的小客車碰撞後擦撞分隔島與路樹後翻覆，連路燈都直接被撞倒；另一輛小客車雖然沒有翻車，但19歲顏姓女駕駛頭部受到輕傷。消防隊到場後，先將顏女送醫治療，無生命危險。

▲▼小客車疑未注意車前狀況失控翻車，連路燈都撞斷。（圖／民眾提供）

由於該路段因此造成塞車，警方到場採證，並進行交通疏導。警方初步認定廖男行經該下坡路段，疑似車速快未注意車前狀況才失控釀禍，顏女的車遭波及導致，肇事原因仍有待調查釐清。

警方表示，該路段屬長下坡，3日下午才發生拖板車疑似煞車失靈，衝撞貨車造成2死憾事，這次車禍地點離上次事故地點僅2百公尺距離。呼籲用路人行經該路段，一定要遵守交通規則勿超速，保持行車安全距離，以策安全。分局也將向台中市政府建議，增加長下坡試踩煞車的警示，以及增加標誌線，提醒駕駛注意。

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