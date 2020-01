賓州車禍5死60傷！巴士、聯結車猛撞「殘骸堆成團」　車頭扯爛慘狀曝光

LATEST: At least 5 people are dead and over 50 people have been hospitalized after a crash on the Pennsylvania Turnpike involving a tour bus and tractor-trailer trucks. https://t.co/piqlSXW2Xo pic.twitter.com/nLw7b74QYA

記者趙蔡州/綜合報導

美國賓夕法尼亞州收費公路(Pennsylvania Turnpike)5日凌晨發生一起重大車禍,一輛旅遊巴士、2輛聯結車及自小客車撞成一團,造成至少5人死亡、60名傷者被緊急送到當地3家醫院治療。根據美國氣象預報,當地凌晨有少許降雨,同時氣溫略低於冰點,但不確定天氣是否為造成這場車禍的因素之一。

根據美國《NBC新聞》報導,賓州收費公路發言人卡爾(Carl DeFebo)表示,多輛大小車在公路發生嚴重車禍,甚至有一輛旅遊巴士當場側翻,造成至少有5人死亡、60名傷者被緊急送到當地3家醫院治療,而車禍可能會讓公路「封閉很長一段時間」。

據悉,車禍發生在匹茲堡(Pittsburgh)距離86英里(138公里)遠的威斯特摩蘭縣,據美國國家氣象局的預報,當地凌晨有少量降水,氣溫略低於冰點,但目前尚不確定天氣是否為造成這場車禍的因素之一。

美國國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)目前已經派人前往調查,詳細車禍原因仍待後續釐清。

