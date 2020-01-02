PO文批民進黨騙人民！「控制媒體隱匿疫情」涉造謠　法官判免罰

▲網友臉書PO文批「民進黨用NCC控制各大媒體功夫一流吧！…真是可惡至極。」（圖／翻攝自臉書）

記者孫于珊／台北報導

一名吳姓男子於2019年10月13日晚間10時許，用臉書PO文批評「民進黨控制各大媒體，隱匿登革熱疫情，騙全國人民！」被認為是「散布謠言」，涉違反社會秩序維護法，影響公共安寧遭法辦。但台北地院認為吳男的言論屬可受公評之事，應受言論自由保障，因此裁定結果為不罰，可抗告。

事實上，其他眾多網友也紛紛轉發分享，這篇文章至今仍在許多人的臉書專頁上。吳男貼文說：「民進黨用NCC控制各大媒體功夫一流吧！連登革熱疫情消息都不敢播報還幫台南市政府隱匿疫情。要不是正義人士用LINE轉PO我看全國同胞都被蒙騙，真是可惡至極。」並將該貼文設定為公開，任何人都可以看到。

法院經查，吳男主要目的在針對政府隱匿登革熱疫情一事做出質疑及抒發不滿情緒，並非故意捏造不實謠言；又政府是否隱匿台南市登革熱疫情議題，為可受公評之事，因此該文章是對公共事務所發表的意見及評價，應屬憲法保障言論自由的範疇；此外，文章中的評論不足以認定已使聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，而有影響公共安寧的情形，與社維法構成要件不符，因此裁定不罰。

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