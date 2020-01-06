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影／散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票　韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

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記者柯振中／綜合報導

高雄一名蔡姓婦女6日控訴，她日前透過臉書轉發高金素梅的貼文，內容與質疑「新南向政策掏空農漁會7000億元」有關，沒想到因此收到3張傳票，還要被判刑、易科罰金，讓她崩潰痛哭，「現在要被關5年，還房子都沒了！」對此，全國農業金庫董事長吳明敏也回應，由於此種不實消息影響基層金融甚鉅，全國農業金庫才會委任律師，對70位散布消息的網友提告。

▲▼蔡小姐。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲蔡小姐收到3張傳票，在韓辦的記者會上痛哭。（圖／翻攝《東森新聞》）

韓國瑜競辦6日召開記者會，這名蔡姓婦女在會上指出，自己日前透過臉書，轉發了高金素梅去年4月質疑「新南向政策」、抨擊全國農業金庫董事長吳明敏掏空農漁會7000億元，借給新南向國家的影片，沒想到因此惹上風波。

她控訴，自己去年12月被傳喚到台南，被當地檢調告知違反《農業金融法》，會被判刑，還有易科罰金1000萬元，但她是一名單親媽媽，好不容易把2位孩子拉拔長大，存了點錢買房子，現在不但房子沒了，還要被關5年，讓她相當崩潰。

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▲▼蔡小姐。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲高思博也在記者會上說到。（圖／翻攝《東森新聞》）

韓國瑜競辦發言人鄭照新說，蔡女因為這件事情收了3張傳票，不斷在全台奔走，6日下午還要到台北地檢署應訊，且訊問過程不斷被恐嚇「可能要關5年」，讓蔡女的精神壓力相當大。韓國瑜國政顧問高思博指出，黨內律師團正在蒐集類似案例，除了蔡小姐以外，還有不少人反映，有遇到類似的情況。

對此，全國農業金庫董事長吳明敏6日回應，這類訊息嚴重影響基層金融穩定，去年農業金庫收到的信用轉存款也因此減少123億元，不實消息引起農漁會的恐慌，因此才委託律師，依據「農業金融法」第38條，對70位網友提出告訴。

吳明敏說到，近期有政黨召開記者會，抨擊全國農業金庫提告的行為是「迫害言論自由與秘密通訊自由的行為」，這些言論相當荒謬，根本就是無端引申。

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