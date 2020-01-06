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女遭毛巾反綁浮屍浴缸、6歲兒吊死衣櫥！警抓不到「台南殺人魔」　竟因鄉親太熱心

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【天堂變態殺人魔2】警方抓不到殺人魔　都因鄉親太熱心害的

圖文／鏡週刊

2003年8月13日，台南新化發生一起母子雙屍命案，37歲的女屋主被發現手腳遭毛巾反綁，陳屍在裝滿水的浴缸中，她的6歲兒子也遭殺害，吊死在衣櫥橫桿上。警方全力緝凶，終於在母子慘死的百日當天破案，凶手是死者的前員工劉華崑。

經調查，死者陳美莉與康姓丈夫在台南新化市場內，有一棟4層樓的透天厝，原本1、2樓用來經營網咖，後來結束營業，康男前往中國大陸經商，陳女與6歲的小兒子住在4樓，另外2個就讀國中的女兒，則與祖父母住在附近。

原本都會在女兒上學前幫忙準備早餐的陳美莉，遇害當天沒出現，讓女兒覺得奇怪，打電話給母親卻無人接聽，因此找了祖母一起前往母親的住處查看，發現門窗緊閉，無人應門，最後找來鄰居協助，請鎖匠開門，才驚見陳女陳屍浴缸，小兒子的雙手被一條藍色毛巾反綁，再用白色大浴巾吊在長4公尺、木製櫥櫃內的橫桿。

鄰居趕緊替小男孩鬆綁，但他雙腳瘀黑，已無氣息。隨後葬儀社人員趕到，進入浴室，發現陳美莉雙手、雙腳都被白色毛巾綁著，嘴巴則被絲巾塞住，頭朝下趴在裝滿水的浴缸中，腳則掛在浴缸外。幾個人把陳抬出浴缸，確認她也沒了生命跡象。

凶手勒斃陳美莉後，將她泡在裝滿水的浴缸中。（東森新聞提供）

新化分局警方到場時，因左鄰右舍試圖搬動屍體救人，又有葬儀社接獲通報處理，命案現場已被嚴重破壞，根本採不到清楚指紋。雖然警方組成專案小組，地毯式找來曾進出1、2樓網咖的鄰居、客人、員工共超過500人，到警局捺指紋、做DNA比對，仍無法突破。

當時的新化分局刑事組長吳金龍回憶，辦案過程中有許多難以解釋的巧合。像是案發當天，死者的父親原本在田裡工作，卻突然起乩，口裡直嚷：「100天能破算警察厲害，超過100天是神明的功勞！」此外，案情膠著、尚未抓到凶手時，下葬2個多月的母子墳墓，寸草不生，原來種植的韓國草也都枯死，家人及附近神壇的師父都認為，因為凶手尚未繩之以法，死者含冤不甘。

家屬為此到處求神問卜，死者先生到一處神壇詢問，問到3個月又6天能夠破案時，獲得7個聖筊，結果剛好在此時，警方通知案情有重大突破，全案最後在死者的百日當天偵破，家屬認為，警察及神明都有功勞。

為了緝凶，當時的台南縣警察局長陳子敬決定重回現場採證。剛好高雄巿刑警大隊鑑識中心啟用新的檢驗技術，在勒死小孩的浴巾及衣服上，找到混合型DNA，但刑事警察局認為上面有多人的DNA，證據薄弱，只好繼續採證。最後警方在命案現場的一把水果刀握柄上，找到皮屑DNA；床鋪的棉被上，也發現精液斑點反應，比對後，確定是死者的前員工劉華崑所留下。

事實上，警方在案發後就曾把劉華崑列為可疑對象，直到隔月底才找到人在高雄的劉進行第一次約談，但他矢口否認涉案，聲稱因在新化犯竊案才跑到高雄躲藏。

由於劉華崑之前確曾犯下竊盜案，被判刑1年2個月定讞，卻未到案，遭司法單位通緝，約談後第5天，劉就被永康分局警方逮捕入監執行。後來專案小組才恍然大悟，劉是因為發現警方已經注意到他，才故意入監躲藏。

經查，凶手是屋主的前員工劉華崑，他向警方供稱，死者陳美莉曾在住處樓下經營網咖，他曾經是該店的員工。離職後，他還會幫陳代打《天堂》電玩，獲得虛擬寶物後，陳會賣掉寶物分錢給他。案發前一天，陳分給他3,000元，作為幫她代打電玩的酬勞，但劉見到死者的皮夾中還有一疊鈔票，因此萌生竊盜的念頭。

劉華崑在隔日凌晨1點半，持螺絲起子及水果刀侵入陳美莉4樓的住處準備作案，他先在客廳翻箱倒櫃，但沒找到值錢的東西，因此打算潛入臥室偷陳的皮夾。不料，陳剛好醒來走出房間，劉即從陳的身後以手肘勒住陳的脖子，將陳壓制在房間的地板上，隨手拿了房內的衣物塞住陳的嘴巴，並且綁住陳的手腳。

劉華崑在房間的化妝檯抽屜內搜到陳的皮夾，抽走7,000元現金。這時他發現被害人已掙脫綑綁，正偷偷撥打家用電話，於是立即衝上前去阻止，並緊緊勒住陳的頸部，再拿衣物壓住其口、鼻，等到陳不能動彈、沒有掙扎，才慢慢鬆手。

更惡劣的是，劉華崑見陳美莉已倒下十多分鐘未動彈，居然將陳的上衣拉起、褪去褲子撫摸，一邊在旁手淫。最後把她抱到浴室浴缸，放水淹過她的頭部，企圖偽裝成溺死。

由於陳美莉的幼子認識劉華崑，劉擔心若放過他，可能會被供出，為了避免東窗事發，決定把小孩滅口，將無辜幼童活活吊死。


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