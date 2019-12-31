抓假新聞自己卻造假　「棒球國手從警」都是假！八德分局致歉

▲桃園市警局八德警分局日前發布警員吳志明曾是青棒國手，後來遭爆料是假新聞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德警分局2週前曾發布員警吳志明為老人服務，還曾是青棒國手等勵志新聞，但後來遭爆料吳志明根本並非青棒國手，相關國手資料也證明有誤，質疑是一則假新聞；八德警分局查證後31日坦承吳志明為青棒國手並未詳細查證導致誤植，但他服務老人則為事實，分局為此深感歉意，內部將檢討並對失職人員議處。

八德警分局於本月19日服務90歲老人返家，警員吳志明為民服務善舉被分局放大處理，新聞內容還強調，吳過去從桃園市龍壽國小棒球隊畢業，後來進入華興中學成為王牌投手，並曾率隊奪下全國青棒錦標賽冠軍，還入選中華青棒代表隊，同年在遠東區青棒錦標賽中，連續11次三振對手，但準備參加世界青棒賽前，因手臂受傷黯然退出球場，後來轉考警專擔任基層員警投入八德警分局。

▲桃園市警局八德警分局日前發布警員吳志明曾是青棒國手。（圖／記者沈繼昌翻攝）

但這則新聞後來被眼尖網友爆料，有網友指稱這則新聞所指青棒國手部分，其實早在2013年時被質疑是假新聞，當時曾有人詢問吳志明，吳回應是「因上級需要業績才編出華興青棒國手故事」回應，但吳志明事後卻說，並沒有人打過電話給他查證，也未說過曾當選國手等相關內容。

八德警分局31日澄清指出，經過查證確實證明吳志明並非青棒國手，分局官網已將吳志明為民服務與當選過國手新聞網撤掉，吳志明也關閉個人臉書，原先吳志明曾在臉書上貼出華興中學學生照與中華隊球服等照片。

八德警分局強調，當天發布吳志明護送老人返家為民服務案件，希望透過新聞方式提升警察為民服務形象，新聞處理過程中，將吳熱愛棒球也參加過棒球比賽內容加入新聞稿，沒有仔細查證是否真偽，造成媒體與讀者質疑甚感歉意，未來會更謹慎處理每一則新聞。

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