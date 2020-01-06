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10歲兒和同學起爭執...氣炸離家出走！爸媽淡定睡覺：沒找到隔天還要上班

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▲▼ 哭泣,悲傷,男童。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男童離家出走，父母卻毫不在意，在家呼呼大睡。示意圖，與本文無關。（示意圖／Pixabay）

記者邱茀濱／綜合報導

江蘇南京一名10歲男童，日前由於和同學發生爭執，憤而離家出走，最後在警方的協助下才平安回到家。不過，誇張的是，警方聯絡男童父母後，才知道他們不僅早就發現兒子不見，還很淡定地表示有嘗試找過，但因為隔天要上班，所以就先睡了，讓警方感到很意外。

▲▼10歲兒半夜離家出走，爸媽找不到人就先睡了。（圖／翻攝看看新聞截圖）

▲10歲兒半夜離家出走，爸媽找不到人就先睡了。（圖／翻攝看看新聞截圖，下同）

綜合陸媒報導，警方2日凌晨在南京鐵路站巡邏時，意外發現一名身穿軍綠色棉服、頭戴帽子的小男童，起初不以為意認為對方有大人陪同，但事後才驚覺他其實是離家出走。

▲▼10歲兒半夜離家出走，爸媽找不到人就先睡了。（圖／翻攝看看新聞截圖）

在警方不斷的勸說下，男童才鬆口告訴警方父母的聯絡方式。沒想到誇張的是，警方撥打電話給男童家長並告知孩子走丟時，對方不僅明顯剛從睡夢中驚醒，還淡定表示自己早就發現，但由於隔天要上班，加上也嘗試找過，所以只好先睡了。

▲▼10歲兒半夜離家出走，爸媽找不到人就先睡了。（圖／翻攝看看新聞截圖）

隔了半個多小時，男童的父親就到派出所接回孩子，還一臉尷尬的表情指出兒子前幾天也離家出走過一次，但過沒多久就自行跑回家了。然而，面對孩子再度離家出走，父親則表示他們有找了一下但沒有找到，再加上第二天還要上班的原因，所以才沒有繼續尋找。

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