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怪！13歲女國中生放學就跟網友跑了　遇到警察還謊報身分「抗拒回家」

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▲▼離家出走。（圖／翻攝自臉書）

▲女國2生離家出走，母親著急PO往請網友協尋。（圖／翻攝自臉書）

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區一名國二（13歲）女學生6日下午放學後就被網友以機車載走！其母親打電話才發現她手機沒帶，等了2天仍音訊全無，9日到派出所報案，後來苗栗警方發現在街上閒晃的女學生並上前關心，但她卻謊報身分，似乎相當抗拒回家，員警還是將她帶返派出所，並通知家屬領回。

女學生的母親在臉書社團PO文指出，女兒6日下午放學後就未返家，當時她身穿黑外套、黑長褲、棕色上衣以及黑布鞋，請網友幫忙協尋，隨後至派出所報案；警方調閱監視器畫面發現，女學生被一名男騎士載走！

▲▼離家。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲女學生坐上網友的機車前往苗栗。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方循線找到17歲鄭姓車主，他稱自己跟女學生為網友關係，見面後一同騎車去苗栗苑裡玩，並於9日晚間7點多送她搭乘莒光號列車，目送其上車後就離開了。

但女學生似乎並沒有坐上火車，而是獨自在苑裡的街上遊蕩，警方於12日晚間巡邏時發現她，上前關心查詢身分，她還謊報資料，也不願透露這幾天究竟跑到何處，員警後來透過小電腦掃描得知她就是日前失蹤的女學生，隨即將她帶回派出所，並通知家屬領回。

▲▼離家出走。（圖／翻攝自臉書）

▲找到女兒的母親PO文感激大家幫忙。（圖／翻攝自臉書）

成功尋獲女兒的母親，在臉書上貼文「感謝台灣各地區跟所有的朋友家人還有很多，善心人士幫忙，我已經找到女兒了，謝謝大家」究竟女學生跟母親的關係出了什麼狀況才翹家，甚至被警方找到還想謊報身分矇混，恐怕只有當事人自己才知道。

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