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日工作14小時！「胸口有點難受」滴滴司機猝死車內...貼心舉動暖哭網友

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▲▼滴滴出行微博po文表示，已經成立應急處置小組。（圖／翻攝自微博）

▲滴滴司機疑似過勞死，事件引發熱議。（圖／翻攝自微博）

記者邱茀濱／綜合報導

江蘇南京一名57歲的劉姓滴滴司機，日前在載客期間，突然告訴對方「胸口有點難受」，隨即將車安穩停靠在路邊後，之後就倒在駕駛座位。乘客見狀當下立刻報警，但警方趕達現場時，發現司機一動也不動，嘴巴還微微張開，緊急送醫後仍宣告死亡。

綜合陸媒報導，事發在南京市六和區龍池花園小區的門口，乘客當時原本要去區政府辦事，沒想到司機突然告訴他「胸口有點難受」，但是對方還是努力將車安全停靠在路邊，隨即就倒在駕駛座位上，而他則馬上報警。

警方到場後，發現劉姓司機已經歪倒在座位上，且帶著耳機、嘴巴微微張開，經送醫搶救後，仍不幸宣告死亡。據司機的家人表示，劉男能開過修車廠，也在工地燒過電焊，疑似為了幫忙兩名已成家的孩子減輕負擔，因此平時比較少休息，每天都工作13至14個小時。

▲▼南京滴滴司機疑似過勞猝死，但仍在調查中。（圖／翻攝微博）

▲南京滴滴司機疑似過勞猝死，但仍在調查中。（圖／翻攝微博，下同）

劉男的兒子指出，父親才開滴滴不到半年，且平常早上7點多就出，「一般每天都要到晚上11點才到家」，因此平常比較少見面，每月收入約6000元人民幣（約新台幣26000元）；對於父親猝死的消息難以接受，「連一句告別的話都沒給家人留下」。

事後，滴滴也對司機離世的消息感到惋惜，並指出對方的服務達100分，同時也受到廣大乘客的一致好評。不過，目前劉男的死因仍在調查中。案件曝光後，網友留言指出「現在太可怕了，上一秒不知道下一秒會怎麼樣」、「師傅安息吧」、「感覺冬天特別容易猝發疾病，看到這樣的新聞真的難過，唉」、「都是太累了，想多掙點」。

▲▼南京滴滴司機疑似過勞猝死，但仍在調查中。（圖／翻攝微博）

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