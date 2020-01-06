「我也是屏南女孩」　周佳琪給小英的一封信：義無反顧翻轉命運

▲屏南立委候選人周佳琪以「我也是屏南的女兒」6日寫給屏東女孩─小英一封信 。（圖／記者陳崑福翻攝，以一下同）

記者陳崑福／屏東報導

總統蔡英文6日南下屏東，陪同屏北立委候選人鍾佳濱、屏南立委候選人蘇震清掃街，屏南立委候選人周佳琪以「我也是屏南的女兒」寫給屏東女孩─小英一封信，娓娓道來她看到屏南人的無奈與希求，及肩負的責任。

▲總統故鄉枋山鄉枋山郵局。

這封信的內容如下：

─寫給屏東女孩-小英，聽說妳今天回鄉了，從家鄉枋山楓港出發，國境之南往北邁向競選連任之路；在妳離鄉之後，數十年來很多屏東年輕人也多紛紛離鄉，聽說妳發起很多人寫給台灣一封信，但這一封信，是另一個屏東女孩周佳琪寫給妳的。

沿途～不知您看到了嗎？署名小英之友會的布條抹紅另一個屏東女孩；枋山失去了最後一所國中，漁業環境生態改變挑戰漁民生存權，高鐵南延設站地點大撒幣決策失誤群情反彈，沒有重工業的屏南卻有全國第一名空污，家鄉薪資全國排名最低，家鄉富裕評比全國倒數，以大筆納稅人錢補助了活動及秋冬旅遊 但是接下來呢？

在家鄉想要創業礙於法令無法生根，年輕人不想回鄉，您被自己的政黨及派系矇蔽左右了嗎？

您是屏南女兒，我也是屏南的女孩．佳琪女孩，你是四年級生我是七年級生，因為一份對家鄉的愛不斷回首反思，珍惜這一份山海河溪及冬季的落山風，那是屏南的孩子才知道的家鄉的滋味，我們都珍愛這個家園，我們都希望她更好，更多屏東女孩回來故鄉。

民主自由的台灣需要多元制衡的力量，屏南女兒 佳琪女孩也將扛起這個力量，落實民主自由理念，國家需要制衡的力量，屏南女孩周佳琪，將義無反顧，翻轉屏南的命運，守護這個家園，開創逆境生機。